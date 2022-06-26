Полковник запаса из Новосибирска оспаривает приговор за взятку в 16 млн рублей

Адвокат полковника запаса Дмитрия Киреева подала несколько апелляций на судебный приговор Новосибирского гарнизонного военного суда. Известно, что по нему обвиняемого осудили за взятку в 16 млн рублей 10 годам колонии строго режима и штрафом 33,6 млн рублей.
«Военнослужащий получил от строительной организации более 16 миллионов рублей за создание условий для победы в аукционе на строительство многоквартирного дома. Кроме этого, полковник подписывал акты выполненных работ, не осуществляя надлежащий строительный контроль, что повлекло неисполнение государственного контракта по строительству многоквартирного дома», — уточнили в пресс-службе 2-ого Восточного окружного военного суда.
В общей сложности Киреев нанес государству ущерб в 191 млн рублей. Теперь он должен выплатить потерпевшим всю сумму. Кроме того, судебным решением было принято лишить мужчину звания «полковник» и конфисковать у него недвижимое имущество.
В связи с этим адвокат Киреева посчитали, что приговор слишком суров. В июле дело направят во 2-й Восточный окружной военный суд, пишет «Прецедент», ссылаясь на гарнизонный суд.