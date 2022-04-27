Что известно о матери найденных мертвых близнецов в Новосибирской области

Что известно о матери найденных мертвых близнецов в Новосибирской области
Что известно о матери найденных мертвых близнецов в Новосибирской области
Сегодня, 15:59КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Какая информация известна о 28-летней женщине, которая подозревается в убийство новорожденных близнецов – в материале Atas.info.

В селе Шагалово Коченевского района Новосибирской области нашли двух мертвых новорожденных близнецов, а в убийстве заподозрили 28-летнюю мать. Что известно об этой женщине?

Напомним, что в селе Шагалово Новосибирской области 13-летний подросток обнаружил скелетированные останки двух новорожденных. Следственный комитет нашел мать детей – она родила двоих младенцев, а позже закопала их за сараем.

Женщина была слишком полной – это заметили местные

Следователям пришлось взять образцы ДНК почти у всех взрослых жителей села Шагалово – всего около 150.

Допрошены были около 100 свидетелей, а некоторые из них вспомнили, что уехавшая в 2021 году в Новосибирск 28-летняя женщина была очень полной, но тогда никто не обращал на это внимание.

Разведена и воспитывает двух детей

Односельчане мало общались с женщиной. Известно, что у неё двое несовершеннолетних детей. Также у неё был муж, но они с ним развелись около года назад. В сентябре 2021 года уехала вместе со своими детьми в Новосибирск.

Как задерживали подозреваемую

Полицейские задержали подозреваемую в убийстве близнецов в рабочем поселке Коченево, где она жила с осени 2021 года и воспитывала двоих детей.

Семья не стояла на учете, была благополучной — заявили в администрации сельсовета. По данным Сиб.фм, сейчас её дети находятся с дедушкой и бабушкой.

В среду, 27 апреля, решится вопрос об избрании меры пресечения для матери погибших детей. Уголовное дело также взяла на особый контроль уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Совсем недавно семью навести специалисты службы оперы – они вынесут вердикт, нужно ли изымать детей или их безопасности ничего не угрожает.

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