Что известно о матери найденных мертвых близнецов в Новосибирской области

В селе Шагалово Коченевского района Новосибирской области нашли двух мертвых новорожденных близнецов, а в убийстве заподозрили 28-летнюю мать. Что известно об этой женщине?
Следователям пришлось взять образцы ДНК почти у всех взрослых жителей села Шагалово – всего около 150.
Допрошены были около 100 свидетелей, а некоторые из них вспомнили, что уехавшая в 2021 году в Новосибирск 28-летняя женщина была очень полной, но тогда никто не обращал на это внимание.
Односельчане мало общались с женщиной. Известно, что у неё двое несовершеннолетних детей. Также у неё был муж, но они с ним развелись около года назад. В сентябре 2021 года уехала вместе со своими детьми в Новосибирск.
Полицейские задержали подозреваемую в убийстве близнецов в рабочем поселке Коченево, где она жила с осени 2021 года и воспитывала двоих детей.
Семья не стояла на учете, была благополучной — заявили в администрации сельсовета. По данным Сиб.фм, сейчас её дети находятся с дедушкой и бабушкой.
В среду, 27 апреля, решится вопрос об избрании меры пресечения для матери погибших детей. Уголовное дело также взяла на особый контроль уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Совсем недавно семью навести специалисты службы оперы – они вынесут вердикт, нужно ли изымать детей или их безопасности ничего не угрожает.