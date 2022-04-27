Что известно о матери найденных мертвых близнецов в Новосибирской области

Разведена и воспитывает двух детей

Односельчане мало общались с женщиной. Известно, что у неё двое несовершеннолетних детей. Также у неё был муж, но они с ним развелись около года назад. В сентябре 2021 года уехала вместе со своими детьми в Новосибирск.