В Новосибирске будут судить подростков за избиение представителя ЛГБТ

Напомним, что летом 2021 года фигуранты уголовного дела в возрасте от 15 до 17 лет избили на Михайловской набережной подростка, который является представителем сексуального меньшинства (ЛГБТ). После этого им удалось скрыться, но позже их задержали сотрудники полиции – их заключили под стражу, а свою вину они признали частично.