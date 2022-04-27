В Новосибирске будут судить подростков за избиение представителя ЛГБТ

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении пяти подростков, которые обвиняются в совершении преступления против общественной безопасности и порядка. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Пятеро несовершеннолетних обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», - уточнила и.о. старшего помощника руководителя управления СКР по Новосибирской области Кристина Зяева.
Подростки обвиняются в грубом нарушении общественного порядка, которое переросло в неуважение к обществу и к применению насилия к гражданам из-за ненависти и вражды в отношении социальной группы.
Напомним, что летом 2021 года фигуранты уголовного дела в возрасте от 15 до 17 лет избили на Михайловской набережной подростка, который является представителем сексуального меньшинства (ЛГБТ). После этого им удалось скрыться, но позже их задержали сотрудники полиции – их заключили под стражу, а свою вину они признали частично.