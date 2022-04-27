В Новосибирске будут судить подростков за избиение представителя ЛГБТ

В Новосибирске будут судить подростков за избиение представителя ЛГБТ
В Новосибирске будут судить подростков за избиение представителя ЛГБТ
Сегодня, 13:53КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Подростков задержали за избиение представителя сексуального меньшинства еще прошлым летом

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении пяти подростков, которые обвиняются в совершении преступления против общественной безопасности и порядка. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

«Пятеро несовершеннолетних обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», - уточнила и.о. старшего помощника руководителя управления СКР по Новосибирской области Кристина Зяева.

Подростки обвиняются в грубом нарушении общественного порядка, которое переросло в неуважение к обществу и к применению насилия к гражданам из-за ненависти и вражды в отношении социальной группы.

Напомним, что летом 2021 года фигуранты уголовного дела в возрасте от 15 до 17 лет избили на Михайловской набережной подростка, который является представителем сексуального меньшинства (ЛГБТ). После этого им удалось скрыться, но позже их задержали сотрудники полиции – их заключили под стражу, а свою вину они признали частично.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы