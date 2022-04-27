В Новосибирске железнодорожник и бизнесмен украли часть тепловозов на 2,5 млн рублей

В Новосибирске железнодорожник и бизнесмен украли часть тепловозов на 2,5 млн рублей
В Новосибирске железнодорожник и бизнесмен украли часть тепловозов на 2,5 млн рублей
Сегодня, 13:12КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Должностным лицам грозит до 10 лет колонии за кражу запчастей тепловоза

Начальник производственно-заготовительного участка сервисного предприятия железнодорожного транспорта и предприниматель украли и продали части тепловозов на 2,5 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

«Новосибирским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей Новосибирска, которые обвиняются в краже имущества, стоимость которого превышает 1 млн рублей, кражу, которая была совершена организованной группой», - уточнила Чиханчина.

Железнодорожнику и бизнесмену по такой статье грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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