В Новосибирске железнодорожник и бизнесмен украли часть тепловозов на 2,5 млн рублей

Начальник производственно-заготовительного участка сервисного предприятия железнодорожного транспорта и предприниматель украли и продали части тепловозов на 2,5 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.