В Новосибирске железнодорожник и бизнесмен украли часть тепловозов на 2,5 млн рублей

Начальник производственно-заготовительного участка сервисного предприятия железнодорожного транспорта и предприниматель украли и продали части тепловозов на 2,5 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
«Новосибирским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей Новосибирска, которые обвиняются в краже имущества, стоимость которого превышает 1 млн рублей, кражу, которая была совершена организованной группой», - уточнила Чиханчина.
Железнодорожнику и бизнесмену по такой статье грозит наказание до 10 лет лишения свободы.