Хитрый иностранец схватил чужую сумку на вокзале в Новосибирске и отправился в бега

Хитрый иностранец схватил чужую сумку на вокзале в Новосибирске и отправился в бега
Хитрый иностранец схватил чужую сумку на вокзале в Новосибирске и отправился в бега
27 июня, 11:09КриминалФото: Эмилия Губарева / atas.info

Иностранец украл сумку на вокзале Новосибирск-Главный

На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный иностранный гражданин украл чужую сумку, пока ее владелец отошел на время.

Как рассказали в МВД, багаж стащили у 30-летнего мужчины. Он на время вышел из здания вокзала, однако когда вернулся – сумки уже не было. В ней лежали вещи, электробритва и деньги. Ущерб превышает 38 тысяч рублей.

Вора удалось вычислить по видеокамерам. Оказалось, что 36-летний злоумышленник проснулся, увидел одинокую чужую вещь и решил присвоить ее себе. Его поймали в нескольких кварталах от вокзала.

Выяснилось, что иностранец не имеет ни определенного места жительства, ни работы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На время предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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