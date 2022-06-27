Хитрый иностранец схватил чужую сумку на вокзале в Новосибирске и отправился в бега

Как рассказали в МВД, багаж стащили у 30-летнего мужчины. Он на время вышел из здания вокзала, однако когда вернулся – сумки уже не было. В ней лежали вещи, электробритва и деньги. Ущерб превышает 38 тысяч рублей.
Вора удалось вычислить по видеокамерам. Оказалось, что 36-летний злоумышленник проснулся, увидел одинокую чужую вещь и решил присвоить ее себе. Его поймали в нескольких кварталах от вокзала.
Выяснилось, что иностранец не имеет ни определенного места жительства, ни работы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На время предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.