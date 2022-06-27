Насиловал в поле родную внучку: деду-педофилу из Новосибирска дали 16 лет колонии

Заявление на злоумышленника написала мать потерпевшей. На момент противоправных действий ребенку было 9 лет. Из материалов дела следует, что мужчина совершил четыре действия сексуального характера в отношении внучки.
Как уточняет портал Om1.ru, заседание прошло в закрытом режиме. Жена осужденного считает, что родственники их оклеветали. Супруга уверяет, что ее муж страдает импотенцией. Однако экспертизы подтвердили, что ребенок не врет.
Мать пострадавшей рассказала, что шокирующий инцидент произошел еще 3 года назад. Дед вывез внучку в пустое поле – он стелил на землю дубленку и насиловал девочку.