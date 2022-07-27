14 смертельных ударов ножом: под Новосибирском парень зарезал возлюбленную

Парень ударил 14 раз ножом молодую девушку под Новосибирском

В Нижней Ельцовке Новосибирской области во вторник, 26 июля произошла трагедия – неизвестный несколько раз ударил ножом молодую девушку. Telegram-канал «АСТ-54» утверждает, что убийцей был бывший парень сибирячки.

Как пишет АСТ-54, погибшая девушка — 2005 года рождения. У нее с собой был перцовый баллончик, но воспользоваться им она не успела. Подозреваемый старше ее на 10 лет. Отмечается, что злоумышленник ударил девушку 14 раз ножом. От полученных травм она скончалась на месте. «Жуткая расправа над девушкой с использованием ножа произошла в Нижней Ельцовке. На кадрах видно, что нападавший нанес жертве не менее 14 ножевых ранений», говорится в сообщении Telegram-канала «АСТ-54». В ГУ МВД по региону заявили, что они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Идет розыск предполагаемого убийцы. Подробности пока неизвестны. Также в соцсетях опубликовали видео с момента преступления. На кадрах видно, как девушка убегает, а мужчина ее догоняет – та падает и получает удары ножом. Преступлению хотел помешать проезжающий мимо водитель, но преступника не смутило наличие свидетелей, он продолжал наносить удары. Новосибирцы предполагают, что конфликт произошел на фоне ревности – на днях девушка захотела расстаться со своим молодым человеком, но тот воспринял это с агрессией.

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