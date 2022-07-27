Мужчина зарезал 17-летнюю девушку в Новосибирске - раскрыты подробности убийства

Мужчина зарезал 17-летнюю девушку в Новосибирске - раскрыты подробности убийства
Мужчина зарезал 17-летнюю девушку в Новосибирске - раскрыты подробности убийства
Вчера, 10:33КриминалФото: Телеграм-канал SHOT

Раскрыты подробности убийства 17-летней девушки в Новосибирске

В Нижней Ельцовке в Новосибирске мужчина жестоко расправился с 17-летней возлюбленной, которая хотела с ним расстаться. Вечером 26 июля он подкараулил её на дороге, повалил на землю и ударил 15 раз ножом в разные части тела.

Трагедия произошла на улице Лесосечная Советского района. Прямо на глазах у автомобилистов взрослый мужчина напал на несовершеннолетнюю с ножом – этот момент попал на видеорегистраторы. Свидетели происшествия не смогли помочь девушке, испугавшись агрессора. А она от полученных ран скончалась на месте.

«Правоохранители задержали преступника в Ленинском районе Новосибирска. Им оказался 27-летний ранее судимый мужчина. Следователям возбуждено уголовное дело по статье об убийстве», - рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, причиной конфликта могла быть ревность. На днях девушка решила расстаться с парнем.

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