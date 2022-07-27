Подруги назвали причину убийства 17-летней девушки в Новосибирске

Подруги назвали причину убийства 17-летней девушки в Новосибирске
Подруги назвали причину убийства 17-летней девушки в Новосибирске
Вчера, 15:25КриминалАлександр КондратьевФото: Рома Хамраев / ВК
В Новосибирске 27-летний мужчина жестоко зарезал свою 17-летнюю девушку в районе Нижней Ельцовки – её подруги заявили, что причиной расправы стала интимная фотография, которую убитая отправила другому парню.

Погибшая Светлана в день убийства прогуливалась возле пруда в Нижней Ельцовки. Ближе к 23:00 к ней сзади подбежал её молодой человек и 15 раз ударил ножом – он был на неё зол из-за отправленных накануне интимных фотографий другому парню, пишет Сиб.фм.

Девушка скончалась на месте еще до приезда скорой помощи – они лишь констатировали её смерть. Соседи рассказали, что Хушнуд Х. целыми днями ухаживал за школьницей – он готов был ради неё на все, но юной особе он быстро надоел и она флиртовать с другими, что ему и не понравилось.

Подруги утверждают, что скандал начался именно из-за фотографии. Однако парень и до этого устраивал разборки, поэтому девушка хотела написать на него заявление в полицию.

Мужчину задержали и возбудили на него уголовное дело за убийство – он уже был судим за аналогичное преступление, но тогда ему удалось отделаться от тюрьмы.

Сюжеты:
Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском
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