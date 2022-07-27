СК проверит бездействие полиции из-за угроз убитой 17-летней девушке в Новосибирске

Следователи нашли на сайте одного из новосибирских СМИ интервью с родственниками погибшей, которые утверждали, что 27-летний убийца 17-летней девушки неоднократно угрожал ей и в итоге это привело к трагедии.
«В тексте было указано на отсутствие реакции со стороны полицейских в отношении мужчины, поэтому будет проведена проверка», - уточнили в СК.
Стоит отметить, что убийство попало под камеру видеорегистратора – очевидцы пытались спугнуть мужчину и даже сбить его, но ничего не вышло – девушка погибла до приезда скорой помощи.