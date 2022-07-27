СК проверит бездействие полиции из-за угроз убитой 17-летней девушке в Новосибирске

СК проверит бездействие полиции из-за угроз убитой 17-летней девушке в Новосибирске
СК проверит бездействие полиции из-за угроз убитой 17-летней девушке в Новосибирске
Вчера, 20:00КриминалАлександр КондратьевФото: Рома Хамраев / ВК
Региональный Следственный комитет проверит бездействие правоохранительных органов на угрозы убитой 17-летней девушке в Новосибирске. Информацию предоставили в ведомстве.

Следователи нашли на сайте одного из новосибирских СМИ интервью с родственниками погибшей, которые утверждали, что 27-летний убийца 17-летней девушки неоднократно угрожал ей и в итоге это привело к трагедии.

«В тексте было указано на отсутствие реакции со стороны полицейских в отношении мужчины, поэтому будет проведена проверка», - уточнили в СК.

Стоит отметить, что убийство попало под камеру видеорегистратора – очевидцы пытались спугнуть мужчину и даже сбить его, но ничего не вышло – девушка погибла до приезда скорой помощи.

Сюжеты:
Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском
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