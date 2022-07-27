Убийца 17-летней девушки пойман в Новосибирске – он зарезал возлюбленную

Убийца 17-летней девушки задержан в Новосибирске

Полицейским удалось задержать преступника, который нанес смертельные удары ножом своей возлюбленной - он хотел сбежать из России на свою Родину в Таджикистан. Информацию подтвердили в СУ СК по Новосибирской области.

Кроме того, стало известно о том, что подозреваемый ранее уже был судим за угрозы и нападения с ножом на несовершеннолетнюю. На мужчину возбудили уголовное дело за убийство. Напомним, во вторник, 26 июля мужчина гнался за 17-летней девушкой, повалил ее на землю и ударил минимум 14 раз ножом. От полученных травм она скончалась. Беглеца искали всю ночь, на следующий день стало известно, что его нашли в районе Хилокского рынка. Мужчина спрашивал у местных, как нелегально попасть в Таджикистан. Свидетели его и сдали правоохранителям. Подруги назвали причину убийства 17-летней девушки в Новосибирске Оказывается, что убийца являлся бывшим возлюбленным погибшей. На днях пара рассталась по инициативе девушки и ревнивец решил наброситься на подростка. Её подруги заявили, что причиной расправы стала интимная фотография, которую убитая отправила другому парню. Соседи рассказали, что Хушнуд Х. целыми днями ухаживал за школьницей – он готов был ради неё на все, но юной особе он быстро надоел и она начала флиртовать с другими, что ему и не понравилось. Близкие девушки рассказали, что 27-летний мужчина и до этого устраивал разборки, поэтому девушка хотела написать на него заявление в полицию. Ранее родственники уже обращались по факту угроз к правоохранителям, но те бездействовали. Следователи проверят эту информацию. Жители Новосибирска атаковали соцсети мужчины после убийства 17-летней девушки После громкого скандала новосибирцы атаковали соцсети подозреваемого. Мужчине начали писать угрозы и пожелания – «Гори в аду! Надеюсь, что в тюрьме тебя ежедневно будут присаживать на бутылку». Некоторые считают, что из-за того, что парень уже сидел в тюрьме за убийство и не исправился, то его нужно расстреливать или садить на пожизненное, иначе снова выйдет и пойдет убивать молодых девушек из мести. Шокирующая новость разлетелась по всем российским СМИ. В стороне не осталась и телеведущая Ксения Собчак, которая назвала убийство молодой девушки - позором. Журналист возмущена отсутствием закона о домашнем насилии в России. Собчак назвала убийство 17-летней девушки в Новосибирске позорищем В Госдуме также заявили, что Россия – это «гостеприимная страна, но нам не нужен импорт криминала». Депутаты предложили ужесточить контроль закона о мигрантах в РФ.

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