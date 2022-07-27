Убийца, зарезавший 17-летнюю девушку в Новосибирске, хотел сбежать из России

Трагедия произошла около 22 часов вечера на улице Лесосечной. Очевидцы преступления вызвали на место следователей и скорую помощь. После многочисленных ударов 17-летняя девушка скончалась на месте. Убийца с места происшествия сбежал.
Личность подозреваемого установили через время. Как оказалось, зарезал возлюбленную 27-летний мужчина. Ранее он уже был судим за побои и угрозы. Его разыскивали по всему Новосибирску. Задержать злоумышленника удалось 27 июля около 9 часов утра.
По информации с Мэш Сибирь, возможный убийца хотел сбежать из России на свою родину – в Таджикистан. Полиция задержала его в районе Хилокского рынка. Оказывается, мужчина интересовался у местных, как уехать на Родину. Свидетели и сдали его полиции. На предполагаемого убийцу возбудили уголовное дело.