Жители Новосибирска атаковали соцсети мужчины после убийства 17-летней девушки

Жители Новосибирска атаковали соцсети мужчины после убийства 17-летней девушки
Жители Новосибирска атаковали соцсети мужчины после убийства 17-летней девушки
Вчера, 13:32КриминалАлександр КондратьевФото: Рома Хамраев / ВК
В Новосибирске началась настоящая атака 27-летнего мужчины в социальных сетях – на его странице каждую секунду появляются угрозы и пожелания смерти за жестокое убийство 17-летней девушки в Советском районе.

Напомним, что молодой человек зарезал девушку на улице Лесосечной из-за возникшей ссоры. Некоторые полагают, что все произошло из-за измены. Жуткое преступление попало на камеру видеорегистратора.

Местные жители быстро нашли личную страницу убийцы в VK и начали писать угрозы и пожелания – «Гори в аду! Надеюсь, что в тюрьме тебя ежедневно будут присаживать на бутылку», - написал один из них.

Некоторые считают, что из-за того, что парень уже сидел в тюрьме за убийство и не исправился, то его нужно расстреливать или садить на пожизненное, иначе снова выйдет и пойдет убивать молодых девушек из мести.

В целом, многие мужчины выражают свои желания «разорвать собственными руками» убийцу за убийство такой красивой девушки.

Стоит отметить, что последняя запись Хушнуда Х. (убийцы) на странице – «Никогда не причиняй человеку боль, когда этот человек готов ради тебя на все!».

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