Экс-кандидата в мэры Новосибирска Проничева перевели на домашний арест

Центральный суд Новосибирска изменил меру пресечения бывшего кандидата в мэры Новосибирска, бизнесмена Сергея Проничева с заключения в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщили в суде.
Напомним, что Проничева обвиняют в участии в схеме медиашантажа совместно с журналистом Николаем Сальниковым, который снял фильм про новосибирских депутатов, где были ложные обвинения, а затем требовал деньги у парламентарием, чтобы ролик не вышел. Последний сначала пытался сбежать, а затем заключил досудебное соглашение и получил условный срок. Проничев же отрицает обвинения в его адрес.
«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 27 апреля ходатайство защитника обвиняемого Сергея Проничева – адвоката Лузана П.Д. об изменении меры пресечения в отношении Проничева С.Д. с заключения под стражу на более мягкую удовлетворено», - сказали в суде.
Следующего судебного заседания Сергей Проничев будет ожидать уже дома.