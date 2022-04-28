Экс-кандидата в мэры Новосибирска Проничева перевели на домашний арест

Экс-кандидата в мэры Новосибирска Проничева перевели на домашний арест
Экс-кандидата в мэры Новосибирска Проничева перевели на домашний арест
Сегодня, 17:14КриминалАлександр КондратьевФото: предоставлено адвокатом Сергея Проничева / Прецедент
Бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева, арестованного за медиашантаж, посадили под домашний арест

Центральный суд Новосибирска изменил меру пресечения бывшего кандидата в мэры Новосибирска, бизнесмена Сергея Проничева с заключения в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщили в суде.

Напомним, что Проничева обвиняют в участии в схеме медиашантажа совместно с журналистом Николаем Сальниковым, который снял фильм про новосибирских депутатов, где были ложные обвинения, а затем требовал деньги у парламентарием, чтобы ролик не вышел. Последний сначала пытался сбежать, а затем заключил досудебное соглашение и получил условный срок. Проничев же отрицает обвинения в его адрес.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 27 апреля ходатайство защитника обвиняемого Сергея Проничева – адвоката Лузана П.Д. об изменении меры пресечения в отношении Проничева С.Д. с заключения под стражу на более мягкую удовлетворено», - сказали в суде.

Следующего судебного заседания Сергей Проничев будет ожидать уже дома.

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