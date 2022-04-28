Экс-кандидата в мэры Новосибирска Проничева перевели на домашний арест

Напомним, что Проничева обвиняют в участии в схеме медиашантажа совместно с журналистом Николаем Сальниковым, который снял фильм про новосибирских депутатов, где были ложные обвинения, а затем требовал деньги у парламентарием, чтобы ролик не вышел. Последний сначала пытался сбежать, а затем заключил досудебное соглашение и получил условный срок. Проничев же отрицает обвинения в его адрес.