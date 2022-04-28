В Новосибирске возбудили дело о хищении 16 млн рублей из бюджета на стройку детсада

В Новосибирске возбудили дело о хищении 16 млн рублей из бюджета на стройку детсада
В Новосибирске возбудили дело о хищении 16 млн рублей из бюджета на стройку детсада
Сегодня, 19:21КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения при строительстве детского сада в р. п. Чаны, на строительство которого выделялось 16 млн рублей

Уголовное дело возбуждено после выявленных нарушений при строительстве детского сада в р. п. Чаны – там не выполнили строительно-монтажные работы на сумму более чем 16 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«По результатам их рассмотрения в отношении руководителей подрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - уточнили в ведомстве.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании:

По данным прокуратуры, в марте 2020 года ГКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Абсолют» заключили госконтракт на выполнение подрядных работ по строительству детского сада. При этом деньги на строительство детского сада выделялись в рамках нацпроекта «Демография».

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