В Новосибирске возбудили дело о хищении 16 млн рублей из бюджета на стройку детсада

Уголовное дело возбуждено после выявленных нарушений при строительстве детского сада в р. п. Чаны – там не выполнили строительно-монтажные работы на сумму более чем 16 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«По результатам их рассмотрения в отношении руководителей подрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - уточнили в ведомстве.
Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании:
По данным прокуратуры, в марте 2020 года ГКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Абсолют» заключили госконтракт на выполнение подрядных работ по строительству детского сада. При этом деньги на строительство детского сада выделялись в рамках нацпроекта «Демография».