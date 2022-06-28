Прокуратура начала проверку по факту невыдачи моргом тела убитой в Новосибирске

В пресс-службе ведомстве «АиФ-Новосибирск» рассказали, что пенсионерка Людмила Аксенова пожаловалась на морг в Кировском районе, который не выдал ей тело убитой дочери – её похоронили, как неопознанную.
Обращение местной жительницы рассмотрят в установленный законом срок, а затем будет решаться – принимать меры или нет.
В региональном Следственном комитете тоже отмечали, что со стороны следователей нарушений нет – все вопросы могут быть только к моргу. При этом все еще продолжается расследование уголовного дела об убийстве.