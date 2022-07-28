Мать убитой 17-летней девушки в Новосибирске не хотела наказания обвиняемого за угроз

Мама убитой в Новосибирске 17-летней девушки три раза писала заявление в полицию за угрозы убийством и избиение, но никогда не доводила дело до конца, поэтому его не наказывали. Информацию предоставил ТАСС со ссылкой на источник.

Первое заявление было подано 14 января 2022 года, но по телефону она сказала полицейскому, что не имеет претензий к 27-летнему мужчине – материал стал отказным. Второе было более серьезным – за угрозы убийством и нанесению телесных повреждений в июне этого года, но избил он девушку в начале весны. Участковый опросил обвиняемого и подростка с матерью, но подтверждающих документов так и не было предоставлено. Последнее заявление было подано совсем недавно – 18 июня 2022 года за побои. Дело дошло до судебно-медицинской экспертизы, но мать так и не явилась с дочкой в больницу – они не пошли на встречу полиции, чтобы наказать преступника. Стоит отметить, что после этого парню убитой выдали предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.

Напомним, что убийство 17-летней девушки было совершено её бывшим молодым человеком нерусской национальности. Он догнал её на улице и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, который угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.

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