Мать убитой 17-летней девушки в Новосибирске не хотела наказания обвиняемого за угроз

Первое заявление было подано 14 января 2022 года, но по телефону она сказала полицейскому, что не имеет претензий к 27-летнему мужчине – материал стал отказным.
Второе было более серьезным – за угрозы убийством и нанесению телесных повреждений в июне этого года, но избил он девушку в начале весны. Участковый опросил обвиняемого и подростка с матерью, но подтверждающих документов так и не было предоставлено.
Последнее заявление было подано совсем недавно – 18 июня 2022 года за побои. Дело дошло до судебно-медицинской экспертизы, но мать так и не явилась с дочкой в больницу – они не пошли на встречу полиции, чтобы наказать преступника.
Стоит отметить, что после этого парню убитой выдали предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.
Напомним, что убийство 17-летней девушки было совершено её бывшим молодым человеком нерусской национальности. Он догнал её на улице и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, который угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.