Мигрант назвал измену причиной убийства 17-летней девушки в Новосибирске

Мигрант назвал измену причиной убийства 17-летней девушки в Новосибирске
Мигрант назвал измену причиной убийства 17-летней девушки в Новосибирске
28 июля, 16:08КриминалАлександр КондратьевФото: Atas.info
В Новосибирске 28 июля прошло избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке – он назвал измену истинной причиной жуткого преступления.

Судебное заседание проходило в Советском районном суде – там в скором времени вероятнее всего арестуют 27-летнего Хушнуда Хамроева. Журналистов он не стеснялся и даже отвечал на вопросы во время перерыва.

По словам Хушнуда, он в алкогольном опьянении убил молодую девушку за измену. При этом он заявил, что очень любил погибшую и его даже не смущало, что она младше его на целых 10 лет.

Предполагаемый убийца опроверг информацию о том, что он добрался до улицы Хилокской для того, чтобы уехать оттуда в Таджикистан.

Судья избрала меру пресечения подозреваемому в убийстве - Хамроева заключили в СИЗО на 2 месяца.

Напомним, что убийство 17-летней девушки было совершено её бывшим молодым человеком нерусской национальности. Он догнал её на улице и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, которые угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.

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