"Особенности менталитета": психотерапевт прокомментировал убийство 17-летней девушки

Расправа над 17-летней жительницей Новосибирска в Нижней Ельцовке может быть спровоцирована особенностями национального менталитета, которые проявились у 27-летнего выходца из Таджикистана на фоне личностного расстройства, рассказал редакции Atas.info психотерапевт Игорь Лях. По словам эксперта, психологические проблемы играют здесь ключевую роль, поскольку если у человека с личностью все в порядке, он склонен адаптироваться к окружающей действительности.
"Если мы говорим об отклонениях субъекта, то в норме человек способен ориентироваться на ту культурную среду, в которой он присутствует, он способен учитывать особенности культурной среды. Но для людей с особенностями личности это становится практически мало возможным. Они склонны привносить некий свой кодекс, в данном случае, с элементами шариата. И внутри себя его могут ощущать, как некую специфическую миссию, "я обязан поступать согласно этому кодексу, иначе я потеряю свою идентичность", в результате чего подобные вещи происходят", - говорит Игорь Лях.
Во вторник, 26 июля, в Нижней Ельцовке 27-летний парень жестоко расправился со своей бывшей девушкой – он нанес ей 15 ударов ножом. По версии следствия, причиной конфликта могла быть ревность. На днях девушка решила расстаться с парнем. Ранее предполагаемый преступник уже был судим за побои и угрозы в адрес предыдущей подруги. Полиция задержала его в районе Хилокского рынка, где мужчина интересовался у местных, как уехать на родину в Таджикистан.