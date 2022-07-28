"Особенности менталитета": психотерапевт прокомментировал убийство 17-летней девушки

"Если мы говорим об отклонениях субъекта, то в норме человек способен ориентироваться на ту культурную среду, в которой он присутствует, он способен учитывать особенности культурной среды. Но для людей с особенностями личности это становится практически мало возможным. Они склонны привносить некий свой кодекс, в данном случае, с элементами шариата. И внутри себя его могут ощущать, как некую специфическую миссию, "я обязан поступать согласно этому кодексу, иначе я потеряю свою идентичность", в результате чего подобные вещи происходят", - говорит Игорь Лях.