Самые громкие убийства женщин Новосибирска из ревности: история преступлений

Шокирующая трагедия, произошедшая 26 июля 2022 года в Нижней Ельцовке, потрясла всех жителей Новосибирска. Взрослый 27-летний мужчина жестоко зарезал свою возлюбленную, которой было всего 17 лет. Поводом для убийства стала ревность со стороны судимого уроженца Таджикистана. Девушка избегала ухажёра, но тот был слишком настойчив и не раз угрожал ей расправой.
Влюбленная пара какое-то время встречалась, но не так давно школьница предложила расстаться. Известие мигрант воспринял агрессивно, к тому же, сибирячка выслала интимную фотографию другому парню. Узнавший про флирт, экс-бойфренд поздним вечером решил наброситься на свою возлюбленную – девушка бежала от него, но мужчина повалил ее на землю и ударил не менее 15 раз ножом в грудь и живот. От полученных травм она погибла.
Тогда предполагаемый убийца отправился в бега – он хотел уехать на свою Родину, но его задержали на Хилокском рынке. В преступлении злоумышленник сознался.
Психотерапевт Игорь Лях считает, что в основе жестокого убийства девушки экс-бойфрендом, мигрантом из Таджикистана, лежат особенности менталитета, которые проявляются на фоне личностного расстройства.
В январе 2020 года в подъезде дома на улице Кирова мигрант набросился на свою беременную 34-летнюю возлюбленную. Он ждал ее у подъезда с самого утра. Убийца несколько раз ударил девушку ножом, а затем отпинал ее ногами. От полученных травм она скончалась в больнице.
После преступления мужчина сбежал в Омск – в дом, где жили родители убитой. Погибшая не раз жаловалась в полицию на бывшего сожителя. Он часто угрожал ей из-за ревности. На суде обвиняемый рассказал, что убийство он совершил в состоянии аффекта, а после случившегося попросил прохожих вызвать скорую. Суд приговорил его к 17 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей.
В феврале 2017 года на улице Богдана Хмельницкого 51-летний мужчина в ярости застрелил свою любовницу. Убийца женат на другой женщине, но на стороне встречался с 39-летней соседкой. Он обещал развестись и жениться на ней, но сибирячка решила прекратить роман.
Еще год после разрыва новосибирец терроризировал возлюбленную. Однако вскоре узнал, что та выходит замуж. После этой новости женатый новосибирец пришел в ярость – ночью он долбился в дверь женщины, а утром застрелил ее из охотничьего ружья. От полученных пуль в живот и ноги она скончалась в больнице. За убийство злоумышленнику дали 11 лет колонии.
В ноябре 2015 года в Тогучине слепой инвалид до смерти забил спинкой дивана свою сожительницу. Мужчина 43-х лет славился в небольшом городе своей жестокостью. Любитель выпить и побить женщин – так характеризовали практически слепого тогучинца. Первая жена успела сбежать от агрессивного супруга, а вот сожительнице досталось сильнее. В ту роковую ночь возлюбленная мужчины была в гостях у подруги. Когда она вернулась домой, то уже пьяный мужчина подумал, что та ему изменяет.
С сибирячкой он расправился с особой жестокостью. Он вырвал спинку дивана и начал избивать сожительницу на ощупь. В материалах дела указано, что злоумышленник размозжил ей глазное яблоко, сломал пять ребер, повредил левое легкое и селезенку – это не все полученные травмы. Этой же ночью женщина скончалась от болевого шока. В итоге ревнивца приговорили к 8 годам колонии.
В ноябре 2015 года муж с женой погибли в салоне собственного автомобиля на улице Татьяны Снежиной. Трагичная история пробивает до мурашек. Супруг-спецназовец взорвал гранату в машине во время ссоры. Пара часто ругалась, а мужчина ревновал свою супругу, которая была депутатом Заксобрания. Взрыв убил обоих. По многочисленным версиям, новосибирец принуждал женщину к сексу в машине четыре часа, угрожая расправой. Из автомобиля достали полуголые тела. Их общий четырехлетний ребенок остался сиротой.
В 2017 году объявили в розыск 28-летнюю женщину. Ее муж рассказал, что подвез супругу до дома, а потом ему пришло сообщение «Ухожу к другому». Мужчина сам обратился в полицию и два дня активно участвовал в поисках, предлагая разные версии произошедшего. В деле нашли не состыковки и тогда новосибирец признался – это он убил свою жену, которая якобы хотела уйти к любовнику. Злоумышленник 7 раз ударил ее молотком, а затем утопил в болоте в селе Верх-Тула.
Похожая история произошла и с 33-летней сибирячкой в 2014 году. Мать двоих детей искали больше месяца, а ее тело лежало в подвале. Оказалось, муж задушил супругу на почве ревности. Мужчина помогал полиции искать пропавшую, но позже признался в преступлении.
В декабре 2021 года в подъезде на улице Печатников была жестоко убита молодая девушка. Утром сибирячка хотела выйти из дома на работу, но там ее ждал бывший возлюбленный. Он избил женщину, а затем ударил ее ножом 5 раз в сердце, легкие и руку. От полученных травм она скончалась до приезда скорой. После произошедшего новосибирец начал танцевать на камеру, а затем сбежал, оставив полторашку выпитого пива.
Влюбленные начали встречаться еще в школьном возрасте – их отношения длились 9 лет. Вскоре мужчина связался с наркотиками и начал вести аморальный образ жизни. Они расставались несколько раз, но незадолго до трагедии вновь сошлись, но это продлилось недолго. Девушка рассказала близким, что жених начал ее избивать и он опять взялся за старое. Наркоман преследовал возлюбленную и в итоге ее убил.