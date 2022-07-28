Собчак назвала убийство 17-летней девушки в Новосибирске позорищем

26 июля в Нижней Ельцовке 27-летний мужчина из Таджикистана зарезал свою несовершеннолетнюю возлюбленную. Злоумышленник не менее 15 раз ударил 17-летнюю девушку ножом – от полученных травм она скончалась на месте.
Конфликт между парой произошел на почве ревности. После произошедшего преступник хотел сбежать из России к себе на Родину, но его задержали на Хилокском рынке в Новосибирске на следующий день.
«Ну конечно, это же не пропаганда ЛГБТ... не оскорбление чувств трижды оскорбленных и четырежды обиженных. Это всего ли домашнее насилие, по которому у нас уже миллиард лет не могут принять решение. Предотвратим жестокую бойню, 15 ударов в живот? А может лучше тверк у Ельцин-центра и рисунки вульвы (Боже, дай мне сил)? Позорище»,
написала Ксения Собчак.
Следователи возбудили уголовное дело. Продолжается расследование, в том числе идет проверка в отношении сотрудников полиции, которые бездействовали, ведь родные убитой несколько раз просили помощи после угроз подозреваемого.