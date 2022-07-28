Собчак назвала убийство 17-летней девушки в Новосибирске позорищем

«Ну конечно, это же не пропаганда ЛГБТ... не оскорбление чувств трижды оскорбленных и четырежды обиженных. Это всего ли домашнее насилие, по которому у нас уже миллиард лет не могут принять решение. Предотвратим жестокую бойню, 15 ударов в живот? А может лучше тверк у Ельцин-центра и рисунки вульвы (Боже, дай мне сил)? Позорище»,