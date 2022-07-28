Собчак назвала убийство 17-летней девушки в Новосибирске позорищем

Собчак назвала убийство 17-летней девушки в Новосибирске позорищем
Собчак назвала убийство 17-летней девушки в Новосибирске позорищем
28 июля, 09:50КриминалФото: xenia_sobchak
Телеведущая Ксений Собчак прокомментировала скандальное убийство 17-летней девушки в Новосибирске. В своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» журналиста написала, что возмущена отсутствием закона о домашнем насилии в России.

26 июля в Нижней Ельцовке 27-летний мужчина из Таджикистана зарезал свою несовершеннолетнюю возлюбленную. Злоумышленник не менее 15 раз ударил 17-летнюю девушку ножом – от полученных травм она скончалась на месте.

Конфликт между парой произошел на почве ревности. После произошедшего преступник хотел сбежать из России к себе на Родину, но его задержали на Хилокском рынке в Новосибирске на следующий день.

«Ну конечно, это же не пропаганда ЛГБТ... не оскорбление чувств трижды оскорбленных и четырежды обиженных. Это всего ли домашнее насилие, по которому у нас уже миллиард лет не могут принять решение. Предотвратим жестокую бойню, 15 ударов в живот? А может лучше тверк у Ельцин-центра и рисунки вульвы (Боже, дай мне сил)? Позорище»,

написала Ксения Собчак.

Следователи возбудили уголовное дело. Продолжается расследование, в том числе идет проверка в отношении сотрудников полиции, которые бездействовали, ведь родные убитой несколько раз просили помощи после угроз подозреваемого.

Сюжеты:
Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском
Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостипроисшествиясмертьскандал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы