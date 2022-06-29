Бухгалтер порезала закрывшего её на балконе собутыльника в Новосибирске

В Новосибирске начали судить 40-летнюю бухгалтера, которая зарезала своего друга, который закрыл её на балконе после застолья. Информацию предоставил старший помощник прокурора Первомайского района Юрик Варданян.

Ситуация произошла весной 2022 года в квартире жилого дома по улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска – там семейная пара пригласила в гости для распития спиртного 40-летнюю женщину, а затем во время застолья они поссорились, а потерпевший закрыл гостью на балконе. Спустя некоторое время женщина смогла зайти в дом, взяла в руки нож и нанесла им удар в живот 37-летнему погибшему. Уголовное дело было возбуждено за причинение тяжкого вреда здоровья, а по делу проходит ранее не судимая 40-летняя мать-одиночка. Свою вину она признала и даже написала явку с повинной, а также заплатила компенсацию. Семейная помирилась с женщиной, но уголовное дело никуда не денется, ведь оно считается тяжким.

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