Двое мужчин убили друга за пачку сигарет и 200 рублей в Новосибирске

Перед судом предстанут двое мужчин, которые жесткого убили собутыльника на лестничной площадке общежития в Новосибирске ради сигарет. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.

Мужчин в возрасте 28 и 30 лет будут судить по статьям о разбое с целью хищения чужого имущества, а также за убийство человека по предварительному сговору. По данным следствия, 15 декабря в подъезде общежития по улице Бурденко сибиряки вместе выпивали, а потом двое набросили на одного, чтобы ограбить. «Мужчины избили потерпевшего до полусмерти, а потом украли из его карманов 200 рублей, пачку сигарет стоимостью 95 рублей и ключ от квартиры. Затем они подняли новосибирцы на руки и сбросили с лестничного пролета, после вернулись к телу и добили», - уточнила пресс-секретарь СУ СКР по Новосибирской области Кристина Оберемченко. Долго скрываться от правосудия сибирякам не пришлось, по горячим следам их нашли полицейские ГУ МВД Новосибирска. Мужчин арестовали и теперь их ожидает суд.

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