Загадочная смерть пенсионерки в шахте лифта в Новосибирске – кто ответит

Прораб ответит за смерть женщины в шахте лифта на стройке в Новосибирске

В марте 2022 года на стройке в Новосибирске произошла трагедия – в необорудованную шахту лифта упала женщина. За ее смерть ответит 43-летний прораб компании «ЮМИ-СК». Информацию предоставили в СУ СК по региону.

По данным ведомства, 61-летнюю сибирячку пригласили на строящийся объект для проведения специализированного мастер-класса для строителей. После мероприятия женщину сопроводили до второго этажа и оставили одну. В итоге та непонятным образом упала в шахту. «23 марта 2022 в дневное время после проведения «мастер класса» обвиняемый сопроводил женщину до рабочего помещения на 2 этаже и оставил ее одну без присмотра. Потерпевшая при неустановленных обстоятельствах упала в шахту лифта, которая не была оборудована, как опасный участок специальными знаками или сигнальными лентами», передают в Следственном комитете. Женщина разбилась в шахте лифта на стройке общежития в Новосибирске Во время следствия обвиняемый по делу находится под подпиской о невыезде. Он полностью признал свою вину и раскаялся. Ему грозит срок до 5 лет.

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