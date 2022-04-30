«Гражданин СССР» из Новосибирска угрожал полицейским газовым баллончиком

Автомобилист из Новосибирска обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или до 5 лет колонии.
Изначально новосибирца остановили за то, что он ездил на автомобиле по городу без номерных знаков. Когда полицейские попросили его показать документы, он назвал себя «гражданином СССР» и начал протестовать.
«Мужчина достал газовый баллончик и направил его в сторону одного из сотрудников полиции. Его тут же обезоружили и задержали», - уточнили в прокуратуре Новосибирской области.
В прокуратуре добавили, что в пятницу, 29 апреля, уголовное дело в отношении сибиряка передали в Октябрьский районный суд.