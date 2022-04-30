Мефедронщиков задержали с крупной самодельной партией в Новосибирске

Молодых парней задержали ещё в марте 2022 года по подозрению в продаже и изготовлении наркотиков. Как стало известно полицейским, мужчины готовили синтетику в арендуемой квартире в Октябрьском районе Новосибирска. Вещества они фасовали в пакетики, которые потом прятали в тайники-закладки.