Мефедронщиков задержали с крупной самодельной партией в Новосибирске

Мефедронщиков задержали с крупной самодельной партией в Новосибирске
Мефедронщиков задержали с крупной самодельной партией в Новосибирске
Сегодня, 12:03КриминалФото: ГУ МВД НСО
Полицейские накрыли домашнюю нарколабораторию, где двое 22-летних новосибирца изготавливали мефедрон. Об этом сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Молодых парней задержали ещё в марте 2022 года по подозрению в продаже и изготовлении наркотиков. Как стало известно полицейским, мужчины готовили синтетику в арендуемой квартире в Октябрьском районе Новосибирска. Вещества они фасовали в пакетики, которые потом прятали в тайники-закладки.

«В квартире полицейские нашли мефедрон, общей массой более 970 граммов, а также лабораторное оборудование, канистры, контейнеры с ингредиентами, и более 6 килограммов прекурсоров, предназначенных для изготовления наркотических средств», - сообщили в ГУ МВД России по региону.

В жилье одного из наркодельцов нашли 18 свертков массой более 16 граммов. В тайнике-закладке обнаружили самодельный мефедрон массой 0,86 граммов. Всего изъяли около 1000 граммов наркотических средств и более 6 килограммов прекурсоров.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 228.3, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Им грозит наказание вплоть до пожизненного.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы