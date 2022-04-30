Мефедронщиков задержали с крупной самодельной партией в Новосибирске

Молодых парней задержали ещё в марте 2022 года по подозрению в продаже и изготовлении наркотиков. Как стало известно полицейским, мужчины готовили синтетику в арендуемой квартире в Октябрьском районе Новосибирска. Вещества они фасовали в пакетики, которые потом прятали в тайники-закладки.
«В квартире полицейские нашли мефедрон, общей массой более 970 граммов, а также лабораторное оборудование, канистры, контейнеры с ингредиентами, и более 6 килограммов прекурсоров, предназначенных для изготовления наркотических средств», - сообщили в ГУ МВД России по региону.
В жилье одного из наркодельцов нашли 18 свертков массой более 16 граммов. В тайнике-закладке обнаружили самодельный мефедрон массой 0,86 граммов. Всего изъяли около 1000 граммов наркотических средств и более 6 килограммов прекурсоров.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 228.3, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Им грозит наказание вплоть до пожизненного.