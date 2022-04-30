В Новосибирске завели дело на оскорбившего ветерана ВОВ мужчину

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Это публичное унижение чести ветерана Великой Отечественной войны в интернете.
«По данным следствия, фигурант с 23 июля по 14 августа 2021 года разместил пост на своей странице в социальной сети, в котором оскорбил ветерана ВОВ из Новосибирской области», - уточняет СУ СК России по региону.
Санкции статьи, как отмечается, предусматривают штраф от 2 до 5 миллионов рублей либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности. В отдельных случаях колония до 5 лет.