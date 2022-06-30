Директор магазина сотовой связи в Новосибирске осужден по редкой статье

По данным суда, руководителя магазина одного из операторов сотовой связи обвинили в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации. Еще в 2019 году в магазине озвучили мотивационную оплату – увеличение заработной платы с помощью замены тарифов абонентам на более дорогостоящие.
Кроме того, был установлен план по продаже сим-карт. Тогда директор начал использовать данную возможность и стал оформлять сим-карты на вымышленных людей, используя фальшивые паспортные данные.
Факт загрузки фиктивных дынных вскрылся, и вся автоматизированная система сотового оператора подверглась проверке и оценке защищенности. На этом директор не остановился и нашел новый способ заработка. Используя приобретенные сим-карты, он организовал прием оплачиваемых смс с различных сервисов для регистрации пользователей. Чтобы увеличить поток сообщений, он приобрел спецустройство с 16 портами для сим-карт.
Когда симка исчерпывала лимит регистраций, обвиняемый менял на ней номер, не вынимая из слота. В итоге он осуществил около 60 замен номеров. Тогда махинации раскрылись и на директора завели уголовное дело. Вину он полностью признал. Суд Ленинского района дал обвиняемому 3 года условно. Приговор в законную силу еще не вступил.