Директора «МКС» будут судить за долг по зарплате в 4 млн рублей в Новосибирске

«Всего 36 работников не получили деньги. При этом директор имел возможность оплачивать оклады, но этого не делал. Сейчас задолженность не оплачена. На допросе он раскаялся и признал вину», - сообщила Atas.info пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Кристина Оберемченко.