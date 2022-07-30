Аферистка из Новосибирска продавала несуществующие продукты – бизнес накрыли

В Новосибирске поймали мошенницу, торговавшую несуществующими продуктами

Полиция вычислила и задержала мошенницу, которая продавала несуществующий товар в Интернете. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, через эту женщину новосибирцы заказывали продукты питания в Интернете. Они перечисляли ей деньги (от 5 до 15 тысяч), но товар так и не получали. Таким способом были обмануты несколько жителей города. На мошенницу заявили в полицию. Выяснилось, что продавщицей оказалась 37 летняя сибирячка, живущая в области. Теперь на нее возбудили уголовное дело по факту мошенничества. На какую сумму женщина обманула жертв – не сообщается. Напомним, ранее другая мошенница из Новосибирска продавала подругам несуществующие квартиры и машины. Подозреваемая, а когда-то хорошая подруга, создала образ успешной бизнес-леди, которая проводила сделки с недвижимостью, якобы попавшей под арест. Она убедила близких и знакомых, что у нее есть выход на рынок, где по дешевке продают квартиры и машины. Вот только все это оказалось пустышкой.

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