Экс-директора новосибирского НИИ туберкулеза отправили в колонию на три года

Экс-директора новосибирского НИИ туберкулеза отправили в колонию на три года
Экс-директора новосибирского НИИ туберкулеза отправили в колонию на три года
Вчера, 09:37КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Бывшего главу НИИ туберкулеза в Новосибирске Владимира Краснова признали виновным в махинациях при проведении госзакупок

Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего главу НИИ туберкулеза Владимира Краснова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при проведении закупок для нужд учреждения, сообщается на сайте суда.

Как установлено в ходе судебного следствия, Краснов создал преимущественные условия для ООО "Лимекс", которое стало единоличным поставщиком медицинских товаров для НИИ по завышенным ценам. В результате общий ущерб для бюджета института составил 124 млн рублей. Владимир Краснов полностью признал свою вину

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