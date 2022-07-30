Экс-директора новосибирского НИИ туберкулеза отправили в колонию на три года

Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего главу НИИ туберкулеза Владимира Краснова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при проведении закупок для нужд учреждения, сообщается на сайте суда.
Как установлено в ходе судебного следствия, Краснов создал преимущественные условия для ООО "Лимекс", которое стало единоличным поставщиком медицинских товаров для НИИ по завышенным ценам. В результате общий ущерб для бюджета института составил 124 млн рублей. Владимир Краснов полностью признал свою вину