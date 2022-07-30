Полицейским грозит реальный срок после смерти 17-летней девушки в Новосибирске

Полицейским грозит реальный срок после смерти 17-летней девушки в Новосибирске
Полицейским грозит реальный срок после смерти 17-летней девушки в Новосибирске
Вчера, 13:10КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Известный адвокат считает, что новосибирских полицейских могут отправить в колонию, если будет доказано, что их бездействие привело к гибели девушки от рук бывшего возлюбленного

Адвокат Геннадий Нефедовский полагает, что в действиях сотрудников полиции отдела "Советский" в Новосибирске наблюдаются признаки халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ). Если их вина будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы. Юрист подчеркнул, что перспектива возбуждения уголовного дела завит от доказательства реальности угрозы, которая якобы исходила от Хушнуда Хамроева, экс-бойфренда убитой девушки.

Ранее мать погибшей трижды писала заявления в полицию об угрозах со стороны ранее судимого Хамровева, но правоохранители проигнорировали эти сообщения.

В четверг, 28 июля, суд Советского района Новосибирска на два месяца арестовал 27-летнего уроженца Таджикистана Хушнуда Хамроева по подозрению в убийстве своей 17-летней подруги.

Во вторник, 26 июля, в Нижней Ельцовке девушка скончалась после 15 ударов ножом. По версии следствия, причиной конфликта могла быть ревность. На днях девушка решила расстаться с парнем. Ранее предполагаемый преступник уже был судим за побои и угрозы в адрес предыдущей подруги. Полиция задержала его в районе Хилокского рынка, где мужчина интересовался у местных, как уехать на родину в Таджикистан.

Сюжеты:
Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском
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