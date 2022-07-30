Разбойника в медицинской маске разыскивает полиция в Новосибирске

Смуглый злоумышленник напал на пенсионерку в подъезде жилого дома и отобрал кошелек

Полиция Новосибирска объявила в розыск подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину в Калининском районе. Мужчина 30-40 лет со смуглой кожей подкараулил пенсионерку в подъезде дома по адресу Богдана Хмельницкого, 33 18 июля и отобрал у женщины кошелек. Судя по кадрам камеры видеонаблюдения, на злоумышленнике была черная кепка, синяя футболка, черные спортивные трико, черные кроссовки, на шее цепочка, на лице медицинская маска.

Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемого изображенного на фото, просьба сообщить в отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России г. Новосибирска по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 8-991-505-10-72. Конфиденциальность гарантируется.

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