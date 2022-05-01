Ураза-Байрам 2 мая 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

2 мая 2022 года празднуется Ураза-байрам — один из самых древнейших мусульманских праздников. В этот день мусульмане отмечают завершение самого длинного и строгого поста в месяц Рамадан. Три десятка дней верующие отказывались от еды и питья в светлое время суток. Только после утренней молитвы в день Ураза-байрама строгие ограничения снимаются и на стол можно ставить любые разрешенные Исламом угощения.