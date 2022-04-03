Картину художника Тандашвили выставили на продажу в Новосибирске за 50 млн рублей

Картину художника Тандашвили выставили на продажу в Новосибирске за 50 млн рублей
Картину художника Тандашвили выставили на продажу в Новосибирске за 50 млн рублей
Сегодня, 10:43КультураФото: «Авито»
Картина имеется лишь в единственном экземпляре.

В Новосибирске продают картину художника за 50 миллионов рублей. Соответствующее объявление выставили на сайте «Авито».

На масляной картине изображена обнаженная девушка с виолончелью. Ее автором является художник Георгий Тандашвили. Известно, что мужчина расписывает стены и барельефы.

Продавец указывает, что эту картину ему подарил сам художник. Произведение искусства имеется лишь в единственном экземпляре.

«Продам Картину девушка с виолончелью. Художник Георгий Тандашвили.Масло, холст.Размер 90*60 без рамы.Была подарена на день рождения, самим художником.Оригинал, в единственном экземпляре. Цена договорная», - указывается в описании.

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