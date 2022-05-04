«Я умирать не собираюсь»: внучка первого художника Новосибирска против коллекционера

Внучка знаменитого новосибирского художника Павла Якубовского Юлия Якубовская возмутилась из-за того, что на открытие музея, названного в честь имени ее дедушки, ее даже не пригласили - там якобы выставлялась коллекция картин художника стоимостью миллион долларов.
«Такое ощущение как будто меня нет. Ладно пусть я инвалид, пусть я еле ползаю, плохо выгляжу и у меня проблемы со здоровьем, но я пока еще жива и пока еще на тот свет не собираюсь», - подчеркнула Юлия Юрьевна.
Музей, посвященный творчеству первого новосибирского художника Павла Якубовского, открылся 5 апреля. В квартире, расположенной на улице Каинская, меценат и коллекционер Григорий Гапонов, разместил коллекцию картин Павла Якубовского, а также его личные вещи и фотографии. Как позже выяснилось, посетить музей и полюбоваться картинами смогли не все, а только Vip-персоны, коллекционеры и гости города. Не пригласили на выставку и внучку Павла Якубовского - Юлию Якубовскую. Корреспондент Atas.info встретился и пообщался с родственницей художника, чтобы узнать: почему про внучку известного художника все забыли?
Юлия Юрьевна Якубовская уже долгое время живет в Новосибирске в небольшой квартире, расположенной на левом берегу Оби. Она инвалид, живет на пенсию в 11 тысяч рублей, а эта квартира - семейное гнездышко Якубовских. В нее семья въехала в 1964 году. На стенах в квартире размещены, оставшиеся работы знаменитого художника, в том числе и и сохранившийся эскиз НОВАТа.
Все наследие художника на протяжении долгих лет хранилось и реставрировалось матерью Юлии Юрьевны - Любовью Якубовской. Как дочь своего отца, она унаследовала талант к изобразительным искусствам и на протяжении всей жизни работала художником-проектировщиком, рисуя на фасадах зданий Новосибирска.
«Сейчас уже все забыли, но эти работы, представленные в музее Гапонова, несколько десятков лет хранились в семье. И не просто хранились, лежа где-нибудь в пыльном шкафу. Мама у меня тоже унаследовала отцовский дар, поэтому все эти работы регулярно её руками реставрировались», - подчеркнула Юлия Юрьевна.
Некоторым картинам, нарисованным руками Павла Якубовского, больше 100 лет. Чтобы сохранить подобные работы в хорошем состоянии, необходимо учитывать множество факторов. К примеру, свет в помещении не должен быть слишком яркий, чтобы картины не выцветали, влажность не слишком высокой, иначе некоторые краски со временем могут преобразовываться в другой цвет. Чтобы сохранить хотя бы одну такую работу, отметила Юлия Юрьевна, необходимо приложить много сил и труда, не говоря уже о том, что большинство работ новосибирского художника выполнены маслянистыми красками, часть картин акварелью, которые Любовь Павловна Якубовская по собственной инициативе постоянно реставрировала.
«Наследие отца не просто сберегла - придала ему стройность, цельность, законченность. Рассортированный по годам, темам и жанрам, профессионально систематизированный архив с прилагающимся к нему подробнейшим каталогом - это десяток толстых синих папок, где тщательно собраны документ к документу, любовно оглажено каждое свидетельство жизненного пути Павла Якубовского», - так одна из новосибирских газет описывает заслуги Любови Павловны Якубовской.
За всю свою жизнь Павел Якубовских написал больше трех сотен работ. Большая часть из них пейзажи-миниатюры, 18 картин, написанных в жанре пейзажей, этюдов и портретов.
«Мне обидно, что заслуги нашей семьи в сохранении наследия дедушки были никак не упомянуты. Читая новости о музее, создается такое ощущение, что наша семья каких-то алкоголиков деревенских и он (Григорий Гапонов) вот эти работы у нас выкупил и спас», - отметила Юлия Юрьевна.
Первая выставка картин Павла Якубовского с говорящим названием «Возвращение имени» состоялась 15 ноября 2002 года в Новосибирске. Как отметила Юлия Юрьевна, благодаря этой выставке имя ее дедушки прогремело на весь город.
«Моя мама Любовь Павловна была инициатором и основной пробивной силой, чтобы имя дедушки не было забыто. Именно она и никто другой в 2002 году пробила огромную выставку в художественном музее, а помогал ей депутат Геннадий Бессонов. Дедовские работы привозили даже из Новокузнецкого металлургического комбината. Если бы не ее работа по организации этой выставки, никаких Гапоновых сейчас бы не было», - отметила внучка художника.
Выставка продолжалась в течении нескольких месяцев, а картины художника были размещены во всех комнатах музея. О масштабах мероприятия писали в новосибирских газетах. А посетили могли оставить свои отзывы после посещения выставки.
«Низкий поклон Вам, Любовь Павловна, за это великое чудо, сохраненное и поданное нам», - написал один из посетителей выставки.
История с продажей работ дедушки Григорию Гапонаву для Юлии Юрьевны особенно болезненна.
«В интернете прочитала, что в начале 2000-ных наша семья решила продать картины. Так вот никто ничего не решал, мама до последнего ждала пока эти работы купит город, а у города на тот момент деньги не нашлись», - ответила Юлия Юрьевна.
Но картины все же продать пришлось, так как в семье Якубовских наступили тяжелые времена. По словам внучки, решение о продаже картин возникло прежде всего из-за материальных трудностей, тогда ей как инвалиду, около 6 месяцев не выплачивали пенсию. Так, 40 работ Павла Якубовского приобрел Художественный музей Новосибирска, а другую часть работ выкупил Гапонов.
«Он [Григорий Гапонов] выкупал эти работы, извините, за полтора рубля. Я вынуждена была продавать. Я, конечно, все понимаю, это было мое решение, но просто у меня не было выхода на коллекционеров, а у него были. Но дело все в том, какого, извините, лешего, сейчас он заявляет, что эта коллекция на 1 млн долларов, хотя он у меня покупал картины по 700-500 рублей, край по 1000 рублей, и тогда же продавал за 100 долларов», - отметила Юлия Юрьевна.
Но дело даже не в деньгах. Больше всего Юлию Юрьевну обидело то, что о ней, как об одном из ближайших родственников знаменитого художника, просто забыли, также забыли и о заслугах ее матери, которая многие годы жизни потратила на то, чтобы возродить имя своего покойного отца.
«Да вы можете себе представить, когда я это прочитала вскользь про семью, что начале 2000-ных было продано. Я гипертоник, меня так шарахнул приступ, что кровь из носа пошла. Меня соседи успокаивали», - подчеркнула Юлия Якубовская.
Внучка художника еще владеет множеством зарисовок, масляных миниатюр пейзажей, а также личными фотографиями семьи Якубовских – она это все продавать не планирует, чтобы сохранить память о великом художнике.
Редакция Atas.info попыталась связаться с недавно открывшемся музеем первого художника Якубовского в Новосибирске - этого сделать не удалось. Если другая сторона захочет высказать свое мнение - мы обязательно опубликуем.
Павел Геронтьевич Якубовский — один из первых художников Новосибирска. Родился в селе Спигости Курской области. С 1900 года семья Якубовских перебралась в Новониколаевск (Новосибирск). Всю свою жизнь Павел Геронтьевич занимался искусством. Он работал художником-декоратором в Новосибирске, также пробовал себя в качестве архитектора и театрального художника. Павел Якубовский прошел две мировые войны, а также участвовал в гражданской войне. Умер сразу после окончания ВОВ в 1945 году от тяжелой формы туберкулеза. Его работы Можно увидеть в Новосибирском художественном и краеведческом музеях, Кемеровском музее КМК и других местах.