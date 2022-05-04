«Я умирать не собираюсь»: внучка первого художника Новосибирска против коллекционера

«Он [Григорий Гапонов] выкупал эти работы, извините, за полтора рубля. Я вынуждена была продавать. Я, конечно, все понимаю, это было мое решение, но просто у меня не было выхода на коллекционеров, а у него были. Но дело все в том, какого, извините, лешего, сейчас он заявляет, что эта коллекция на 1 млн долларов, хотя он у меня покупал картины по 700-500 рублей, край по 1000 рублей, и тогда же продавал за 100 долларов», - отметила Юлия Юрьевна.