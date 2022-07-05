Театр Афанасьева откроют раньше срока в Новосибирске

В интерьере коридоров и залов драмтеатра присутствуют геометрические фигуры, которые визуально расширяют пространство. Зрительские кресла поднимают выше по рядам, чтобы каждому было видно сцену со всех сторон. Также сцену оборудуют люком, из которого будут появляться артисты.