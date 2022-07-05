Театр Афанасьева откроют раньше срока в Новосибирске

Театр Афанасьева откроют раньше срока в Новосибирске
Театр Афанасьева откроют раньше срока в Новосибирске
Вчера, 16:35КультураФото: сайт Правительства НСО
Реконструкцию театра под руководством Афанасьева в Новосибирске завершат досрочно. Об этом сообщили в правительстве региона 5 июля.

Премьера в новом драмтеатре, по словам замгубернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой, может состояться уже грядущей осенью. Ведь работы в здании уже завершены на 88%.

В интерьере коридоров и залов драмтеатра присутствуют геометрические фигуры, которые визуально расширяют пространство. Зрительские кресла поднимают выше по рядам, чтобы каждому было видно сцену со всех сторон. Также сцену оборудуют люком, из которого будут появляться артисты.

Стоит отметить, что реконструкцию театра Афанасьева проводят в рамках национального проекта «Культура» под контролем областных властей. На эти цели выделили около 630 млн рублей. По контракту, срок окончания выполнения работ – 15.12.2022. Однако сейчас они идут с опережением графиков.

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