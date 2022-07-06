Как признаться в любви простыми словами в День семьи 8 июля

Когда девушке задают вопрос об идеале ее мужчины, часто можно услышать в ответ: чтоб был добрый, честный и так далее. Я всегда предполагала, что действительно можно руководствоваться такими критериями в жизни, до тех пор… До тех пор пока я не полюбила тебя. Сейчас мне кажется, что все это не имеет никакого значения, потому что любимый человек всецело поглощает любовью и заботой. Он и защита и опора в жизни, и строгий отец, и внимательный друг, и просто твой целый неотъемлемый мир. Рядом с тобой мне очень хорошо и комфортно, я верю в то, что вместе мы можем преодолеть многое. Я люблю закрывать глаза, и представлять что ты рядом, а когда ты рядом, просто не думаю ни о чем. Быть самой собой, любить, дарить тебе счастье – это то, что обрела моя жизнь, когда в ней появился ты!