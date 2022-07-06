Как признаться в любви простыми словами в День семьи 8 июля

8 июля 2022 в России празднуется День семьи любви и верности. Этот день – как повод, лишний раз напомнить о чувствах ко второй половинке.
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Мой дорогой, прекрасный, единственный достойный для меня парень в мире, благодарю тебя за сладостные мгновения рядом с тобой. Я бесконечно люблю тебя, родной мой. Ты делаешь меня самой нежной и ласковой, любящей и заботливой. Ты даришь мне чувство полной защищённости и гармонии, чувство полёта и лёгкости. Спасибо за драгоценное счастье, любимый мой!
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Я люблю тебя. Я хочу повторять эти волшебные три слова снова и снова, тихо и громко, ласково и серьезно, весело и томно. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Мне повезло, потому что удалось вытянуть счастливый билет. Наше знакомство является самым памятным событием в моей жизни. Я не променяю тебя ни на какое золото мира, потому что люблю тебя больше всего на свете!
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С тех пор, как ты появился в моей жизни, я научилась мечтать и радоваться, как ребёнок. Спасибо тебе за это. Ты вдохновляешь меня. Ты, словно талантливый художник, который рисует для меня картины счастья. Рядом с тобой я расцветаю. Я испытываю невероятные чувства — чувства радости, нежности, страсти. Одним словом, это — любовь. Я люблю тебя.
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Я очень счастлива, что у меня есть такой замечательный человек, как ты. Тот, кто делит со мной каждый миг моей жизни, дарит тепло, поддержку и покой. Я люблю тебя!
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Нельзя выразить словами то, насколько ты стал дорогим человеком в моей жизни. Ты подобрался слишком близко к моему сердцу, и я даже не успела заметить, когда двери моей души открылись перед тобой, смело приглашая искренность и любовь. Да, я люблю тебя, и эти бабочки в животе помогают мне ощущать настоящее счастье — счастье любить. Ничто не сравнится с этим.
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Любимый муж! Я очень сильно тебя люблю и ценю, ты заставил меня почувствовать жизнь такой, какой раньше я ее не знала, подарил много счастья, окутал заботой и самой искренней любовью!
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Когда девушке задают вопрос об идеале ее мужчины, часто можно услышать в ответ: чтоб был добрый, честный и так далее. Я всегда предполагала, что действительно можно руководствоваться такими критериями в жизни, до тех пор… До тех пор пока я не полюбила тебя. Сейчас мне кажется, что все это не имеет никакого значения, потому что любимый человек всецело поглощает любовью и заботой. Он и защита и опора в жизни, и строгий отец, и внимательный друг, и просто твой целый неотъемлемый мир. Рядом с тобой мне очень хорошо и комфортно, я верю в то, что вместе мы можем преодолеть многое. Я люблю закрывать глаза, и представлять что ты рядом, а когда ты рядом, просто не думаю ни о чем. Быть самой собой, любить, дарить тебе счастье – это то, что обрела моя жизнь, когда в ней появился ты!
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Дорогой и самый родной, близкий мне человек! Чем больше лет мы вместе, тем крепче мое ощущение счастья. Когда-то был сделан выбор, и время показывает, что сердце не обмануло: ты - тот человек, с кем интересно даже молчать, с кем не страшно, что прибавляются года, с кем можно поделиться мечтой и не стыдно рассказать тайные мысли. Бескрайне люблю тебя! Храни Бог наш союз, а мы и дальше будем прикладывать старания, чтобы греть наше чувство.
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Мой дорогой, прекрасный муж, единственный достойный для меня мужчина в мире, благодарю тебя за сладостные мгновения рядом с тобой. Я бесконечно люблю тебя, родной мой. Ты делаешь меня самой нежной и ласковой, любящей и заботливой. Ты даришь мне чувство полной защищённости и гармонии, чувство полёта и лёгкости. Спасибо за драгоценное счастье, любимый мой!
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Ты знаешь, я тебя люблю.
Среди мужчин ты самый-самый.
Я жизнь отдам тебе свою.
Хоть, думаю, тут жизни мало.
Я так хочу тебя обнять
Почувствовать твое тепло,
Что будет душу обжигать
И тело согревать мое.
Хочу с тобою быть всегда,
С тобою рядом просыпаться.
С тобой сидеть на облаках
И никогда не расставаться.