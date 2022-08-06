Вторую часть скандальной ЛГБТ-книги могут купить дети в Новосибирске

Скандал с ЛГБТ-литературой только начал утихать, как тут же появляется новость о том, что вышла вторая часть популярной книги. Пока об этом не узнали депутаты, все спокойно, но тут их ждет еще один сюрприз – роман выпустили с мерчем для школьников.

Ранее депутат Заксобрания Николай Молчалин с возмущением принес ЛГБТ-книги на сессию и заявил о пропаганде гомосексуализма. Тема обернулась громким скандалом. Тогда депутат Андрей Аверкин написал заявление в прокуратуру по факту продажи ЛГБТ-литературы в книжных магазинах города. По его словам, такой сюжет негативно воздействует на молодежь и оскорбляет чувства верующих. Кроме того, Аверкин выступает за необходимость на законодательном уровне добиться запрета продажи этой литературы. Прокуратура этим вопросом занялась и на время все утихло. Теперь же стало известно, что издательство выпустило вторую часть скандальной книги «Лето в пионерском галстуке». Первая появилась в 2021 году. Писательницы не стали долго затягивать с выпуском и написали продолжение дилогии романа под новым названием «О чём молчит ласточка». Книга появилась в 2022 году. В некоторых магазинах уже открыты продажи. Новосибирцы пока могут добавить книгу лишь в корзину интернет-магазина. В описании указано, что продажи начнутся в августе, правда, какого числа не уточняется. Кроме того, в Телеграм-каналах начали распространять новость, что вместе с продолжением любовного романа между ребенком и вожатым, в продаже появилися и мерч для школьников, вместе с закладками для учебников и стикерами с цитатами. Конечно, книга выпущена с пометкой возрастного ограничения 18+, но аудитория у этого романа дети от 12 лет, которые узнали о нем благодаря видео в Тикток.

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