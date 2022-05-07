День матери 8 мая 2022: красивые открытки и поздравления маме в стихах

День матери 8 мая 2022: красивые открытки и поздравления маме в стихах
День матери 8 мая 2022: красивые открытки и поздравления маме в стихах
Сегодня, 09:00КультураЭмилия КаплунскаяФото: pixabay.com
8 мая 2022 года празднуется Международный день матери. В России этот день отмечается два раза – еще 27 ноября. В день матери принято проводить концерты, различные акции и даже выставки. Мероприятия проводят в школах и детских садах. Красивые открытки и поздравления – читайте в материале Atas.info.

Поздравления с Международным днем матери 8 мая

***

Фото:bipbap.ru

Дорогие женщины! Поздравляем вас с солнечным праздником, с Днем матери! В слове «мама» заключена Вселенная и жизнь. Пусть каждый день радует приятными событиями! Пусть для вас поэты слагают стихи, строители возводят замки, мужчины дарят подарки. Желаем вам благополучия, любви, удачи и счастья!

Фото:bipbap.ru

***

Сердца у мам сегодня тают,

Улыбки украшают лица.

С Днем матери вас поздравляем,

Подольше праздник пусть продлится!

Достатка, счастья и здоровья

Желаем вам от всей души.

С огромной радостью, с любовью

Прекрасно вам желаем жить!

Пусть радуют всегда вас дети,

Могли чтоб ими вы гордиться.

Вы мамы лучшие на свете.

Мечтам желаем вашим сбыться!

Фото:bipbap.ru

***

Пусть твоя милая улыбка

Не сходит никогда с лица,

Ты лучезарна, как открытка,

И так прекрасна, как весна!

Тебя, мамуля, поздравляю

В твой день, заслуженный трудом,

Работа мамы восхищает,

На ней содержится весь дом!

С Днем матери, родная!

Фото:bipbap.ru

***

Милая, родная мамочка! Ты — самое дорогое, что есть в моей жизни, самое бесценное и вечное. От всего сердца поздравляю тебя с Днём матери, и горячо благодарю тебя за любовь и заботу. Пусть твои глаза всегда радуются, а душа будет наполнена гордостью за своих детей и спокойствием, ведь самое лучшее в нас — это от тебя. С твоим Днём, дорогая мама, самая лучшая на Земле!

Фото:bipbap.ru

***

Мама, нет на свете более заботливого человека, чем ты. Пусть жизнь твоя будет радостной, сказочной и наполненной любовью, теплом и нежностью. Пусть твои руки не знают усталости, пусть дом всегда наполняется смехом любимых и самых близких тебе людей. Хочу выразить тебе слова благодарности за твои заботу, наставничество и подмогу.

Фото:bipbap.ru

***

Поздравляю от всей души с прекрасным праздником – Днем матери! Желаю душевного тепла и спокойствия, мира в душе, семейного счастья. Пусть жизнь дарит удачу во всем, радостные, счастливые моменты, много веселых улыбок и прекрасное настроение каждый день. Спасибо за любовь, самоотверженность, бессонные ночи, заботу и нежность. Желаю здоровья до 100 лет, здоровья, бодрости, энергии и неувядающих сил!

Фото:bipbap.ru

***

Дорогая мамочка, мамуля,

Хорошо, что праздник мамы есть.

Я тебя люблю, моя родная,

Всех твоих достоинств и не счесть.

В жизни ты – защита и опора,

От ненастий бережешь меня,

Любишь без оглядок и укоров

И согрета вся тобой семья.

Пожелать хочу тебе здоровья,

Чтоб тревог никто не доставлял.

Ты – одна такая в целом свете —

Мамочка любимая моя!

Фото:bipbap.ru

***

С Днем матери, родные! Счастья вам

Я в праздник светлый искренне желаю!

Пускай воздастся щедро по делам,

Пусть материнство каждый день вас вдохновляет.

Любви, удачи, радости и сил,

Здоровья, мудрости и счастья вам желаю!

Чтоб никогда запал ваш не остыл,

Что лучшей мамой быть вам помогает!

Фото:bipbap.ru

***

Материнская любовь ни с чем не сравнима, она наполнена нежностью, теплом и заботой. Мамочка, пусть все невзгоды обходят тебя стороной, пусть счастье овладеет твоим сердцем на всю жизнь. Твои бескорыстие, поддержка, понимание и оптимизм - верные мои спутники по жизни. Живи долго и счастливо, мамочка, пусть над твоим домом всегда горит звезда удачи, ведь ты достойна самого лучшего.

Фото:bipbap.ru

***

Не хватит слов чтоб описать все чувства к маме,

Всей полноты и чистоты души, которая жива.

Чернил не хватит чтобы описать всё на бумаге.

Как я люблю её и как она важна!

Но в этот праздник самому родному человеку

Хочу сказать, как я свою мамулечку ценю

Желаю, мамочка, живи побольше века

Ты очень мне нужна, я так тебя люблю!

Фото:bipbap.ru

***

Мама – в целом мире слов не хватит,

Чтоб за все тебя благодарить.

За бессонные моменты у кровати,

И за слезы горькие обид.

За поддержку и твою заботу,

Воспитанья первые шаги,

И за каждую нелегкую субботу,

Что ты посвящала нам одним.

За улыбку, греющую сердце,

За объятия любимых рук,

Мамочка – ты лучше всех на свете!

Героиня, Женщина и Друг.

Фото:bipbap.ru

***

Любимая мамочка, спасибо тебе за жизнь, за светлые, добрые знания и за безграничную любовь! Поздравляю тебя с Днём матери! Пусть твои красивые глаза всегда сияют от радости, а я постараюсь быть тебе опорой и утешением! Желаю тебе крепкого здоровья, позитивного настроя и энтузиазма! Пусть каждый день приносит тебе удовольствие и надежду на светлое будущее!

Ранее Atas.info писал про традиции в день матери. День матери в России недавно обзавелся своим символом – незабудкой. При этом изображения плюшевых медведей с незабудкой – это и есть атрибут праздника.

Фото:bipbap.ru

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