День матери 8 мая 2022: красивые открытки и поздравления маме в стихах

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Дорогие женщины! Поздравляем вас с солнечным праздником, с Днем матери! В слове «мама» заключена Вселенная и жизнь. Пусть каждый день радует приятными событиями! Пусть для вас поэты слагают стихи, строители возводят замки, мужчины дарят подарки. Желаем вам благополучия, любви, удачи и счастья!
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Сердца у мам сегодня тают,
Улыбки украшают лица.
С Днем матери вас поздравляем,
Подольше праздник пусть продлится!
Достатка, счастья и здоровья
Желаем вам от всей души.
С огромной радостью, с любовью
Прекрасно вам желаем жить!
Пусть радуют всегда вас дети,
Могли чтоб ими вы гордиться.
Вы мамы лучшие на свете.
Мечтам желаем вашим сбыться!
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Пусть твоя милая улыбка
Не сходит никогда с лица,
Ты лучезарна, как открытка,
И так прекрасна, как весна!
Тебя, мамуля, поздравляю
В твой день, заслуженный трудом,
Работа мамы восхищает,
На ней содержится весь дом!
С Днем матери, родная!
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Милая, родная мамочка! Ты — самое дорогое, что есть в моей жизни, самое бесценное и вечное. От всего сердца поздравляю тебя с Днём матери, и горячо благодарю тебя за любовь и заботу. Пусть твои глаза всегда радуются, а душа будет наполнена гордостью за своих детей и спокойствием, ведь самое лучшее в нас — это от тебя. С твоим Днём, дорогая мама, самая лучшая на Земле!
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Мама, нет на свете более заботливого человека, чем ты. Пусть жизнь твоя будет радостной, сказочной и наполненной любовью, теплом и нежностью. Пусть твои руки не знают усталости, пусть дом всегда наполняется смехом любимых и самых близких тебе людей. Хочу выразить тебе слова благодарности за твои заботу, наставничество и подмогу.
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Поздравляю от всей души с прекрасным праздником – Днем матери! Желаю душевного тепла и спокойствия, мира в душе, семейного счастья. Пусть жизнь дарит удачу во всем, радостные, счастливые моменты, много веселых улыбок и прекрасное настроение каждый день. Спасибо за любовь, самоотверженность, бессонные ночи, заботу и нежность. Желаю здоровья до 100 лет, здоровья, бодрости, энергии и неувядающих сил!
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Дорогая мамочка, мамуля,
Хорошо, что праздник мамы есть.
Я тебя люблю, моя родная,
Всех твоих достоинств и не счесть.
В жизни ты – защита и опора,
От ненастий бережешь меня,
Любишь без оглядок и укоров
И согрета вся тобой семья.
Пожелать хочу тебе здоровья,
Чтоб тревог никто не доставлял.
Ты – одна такая в целом свете —
Мамочка любимая моя!
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С Днем матери, родные! Счастья вам
Я в праздник светлый искренне желаю!
Пускай воздастся щедро по делам,
Пусть материнство каждый день вас вдохновляет.
Любви, удачи, радости и сил,
Здоровья, мудрости и счастья вам желаю!
Чтоб никогда запал ваш не остыл,
Что лучшей мамой быть вам помогает!
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Материнская любовь ни с чем не сравнима, она наполнена нежностью, теплом и заботой. Мамочка, пусть все невзгоды обходят тебя стороной, пусть счастье овладеет твоим сердцем на всю жизнь. Твои бескорыстие, поддержка, понимание и оптимизм - верные мои спутники по жизни. Живи долго и счастливо, мамочка, пусть над твоим домом всегда горит звезда удачи, ведь ты достойна самого лучшего.
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Не хватит слов чтоб описать все чувства к маме,
Всей полноты и чистоты души, которая жива.
Чернил не хватит чтобы описать всё на бумаге.
Как я люблю её и как она важна!
Но в этот праздник самому родному человеку
Хочу сказать, как я свою мамулечку ценю
Желаю, мамочка, живи побольше века
Ты очень мне нужна, я так тебя люблю!
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Мама – в целом мире слов не хватит,
Чтоб за все тебя благодарить.
За бессонные моменты у кровати,
И за слезы горькие обид.
За поддержку и твою заботу,
Воспитанья первые шаги,
И за каждую нелегкую субботу,
Что ты посвящала нам одним.
За улыбку, греющую сердце,
За объятия любимых рук,
Мамочка – ты лучше всех на свете!
Героиня, Женщина и Друг.
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Любимая мамочка, спасибо тебе за жизнь, за светлые, добрые знания и за безграничную любовь! Поздравляю тебя с Днём матери! Пусть твои красивые глаза всегда сияют от радости, а я постараюсь быть тебе опорой и утешением! Желаю тебе крепкого здоровья, позитивного настроя и энтузиазма! Пусть каждый день приносит тебе удовольствие и надежду на светлое будущее!
Ранее Atas.info писал про традиции в день матери. День матери в России недавно обзавелся своим символом – незабудкой. При этом изображения плюшевых медведей с незабудкой – это и есть атрибут праздника.