День матери 8 мая 2022: красивые открытки и поздравления маме в стихах

Милая, родная мамочка! Ты — самое дорогое, что есть в моей жизни, самое бесценное и вечное. От всего сердца поздравляю тебя с Днём матери, и горячо благодарю тебя за любовь и заботу. Пусть твои глаза всегда радуются, а душа будет наполнена гордостью за своих детей и спокойствием, ведь самое лучшее в нас — это от тебя. С твоим Днём, дорогая мама, самая лучшая на Земле!