Кинотеатры заработали на фильмах «Брат» более 2 млн рублей в Новосибирске

Кинотеатры Новосибирска собрали на прокате фильмов «Брат» от Алексея Балабанова более 2 млн рублей за три недели. Информация получена из портала Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Новосибирск оказался лидером по уровню интереса граждан к фильмам «Брат» и «Брат-2». В марте эту кинокартину посмотрели почти 7 тысяч человек.
Залы кинотеатров были забиты полностью, а билеты на ближайшие сеансы люди раскупили сразу после анонса.
Напомним, что премьера первой части фильма «Брат» состоялась 25 лет назад. Бюджет на съемки картины составил всего 20 тысяч долларов.