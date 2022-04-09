Кинотеатры заработали на фильмах «Брат» более 2 млн рублей в Новосибирске

Кинотеатры заработали на фильмах «Брат» более 2 млн рублей в Новосибирске
Кинотеатры заработали на фильмах «Брат» более 2 млн рублей в Новосибирске
Сегодня, 09:40КультураАлександр КондратьевФото: Кинопоиск
Новосибирские кинотеатры получили более 2 млн рублей за показы фильма «Брат» Алексея Балабанова

Кинотеатры Новосибирска собрали на прокате фильмов «Брат» от Алексея Балабанова более 2 млн рублей за три недели. Информация получена из портала Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Новосибирск оказался лидером по уровню интереса граждан к фильмам «Брат» и «Брат-2». В марте эту кинокартину посмотрели почти 7 тысяч человек.

Залы кинотеатров были забиты полностью, а билеты на ближайшие сеансы люди раскупили сразу после анонса.

Напомним, что премьера первой части фильма «Брат» состоялась 25 лет назад. Бюджет на съемки картины составил всего 20 тысяч долларов.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы