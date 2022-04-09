Музей первого в городе художника Павла Якубовского открылся в Новосибирске

Музей первого художника города Павла Якубовского открыли 5 апреля на улице Каинской в Новосибирске. Выставка расположена в квартире, которую отремонтировали и адаптировали под музей. Об этом сообщает BFM Новосибирск.
Многие жители Новосибирска видели работы Якубовского, но не знают автора. Например, он участвовал в росписи интерьеров оперного театра. Павел был на выставках с 1911 года – его личный архив и работы дают представления о художественной жизни города в начале прошлого века.
Искусствоведы утверждают, что на счету художника более 800 работ, которые можно увидеть не только в музеях Новосибирска, но и Новокузнецка и Санкт-Петербурга.
Представленные работы в музее на Каинской – это частная собственность. Владельцы передали их на хранение.