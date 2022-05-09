5 тысяч новосибирцев зажгли свечи в память о погибших в ВОВ

5 тысяч новосибирцев зажгли свечи в память о погибших в ВОВ
5 тысяч новосибирцев зажгли свечи в память о погибших в ВОВ
Сегодня, 10:00КультураЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1Mi
Общенациональная акция «Свеча памяти» состоялась в Новосибирске в воскресенье, 8 мая. На Монумент Славы пришли тысячи жителей города, в том числе губернатор и мэр. Акцию провели и в Новосибирской области – у памятников было возложены сотни свечей, в память о погибших в ВОВ.

В Новосибирске состоялась традиционная акция «Свеча памяти». Ее посетили тысячи человек, которые почтили память солдат в период 1941-1945-х годов.

Акция прошла во многих регионах страны 8 мая. Поздним вечером, в 22:00 россияне вышли со свечой в руках в честь тех, кто пал жертвой в годы Великой Отечественной войны. Впервые всероссийская акция состоялась на 65-й годовщине ВОВ. В понедельник, 9 мая отмечается 77-летняя годовщина победы.

По традиции, акция в Новосибирске прошла на Монументе Славы. К началу шествия там собрались около пяти новосибирцев. В «Свече памяти» также приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, День Победы 9 мая в 2022 году отметят жители Новосибирской области с размахом – как это было до пандемии. Для горожан и гостей столицы Сибири власти подготовили масштабные патриотические акции, шествия, концерты и залпы праздничного салюта. Публикуем полную программу празднования 77-й годовщины Победы в Новосибирске. Смотрите программу - в материале Atas.info.

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