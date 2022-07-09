Самые красивые открытки с поздравлениями мусульманам на Курбан-байрам 9 июля 2022

С 9 июля 2022 года отмечают мусульманский праздник Курбан-байрам. Этот день – символ жертвоприношений. Через них верующие выражают благодарность Аллаху. Красивые открытки и душевные поздравления с праздником – в материале Atas.info.

Новые душевные поздравления с Курбан-байрам-2022 и правильные картинки Курбан-байрам 9 июля 2022 года: красивые открытки для поздравления мусульман *** С праздником Курбан Байрам! Пусть Ваша жизнь озарится светом и теплом, а душа наполнится счастьем. Пусть в Вашем доме царят порядок и гармония. Будьте здоровы, крепки духом и благими помыслами, живите счастливо и не знайте бед. Искренне желаю, чтобы у Вас и Ваших близких все было хорошо, любви и счастья Вам в семью! Фото: vlars.ru *** Поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников — Курбан-байрам! От всего сердца желаю, чтобы Аллах услышал все ваши молитвы и благословил вас, ваших родных и друзей. Пусть все ваши добрые помыслы и поступки будут по справедливости вознаграждены счастьем, благополучием, крепким здоровьем и долголетием. Фото: vlars.ru *** Поздравляю со светлым, долгожданным и добрым праздником — Курбан-байрам! Желаю, чтобы в вашей семье было столько же добра и света, сколько солнце дарит нам своих лучей. Пускай ваши родные никогда не знают беды и горя. Пускай ваша жизнь будет богатой, радостной и благополучной. Желаю, чтобы Аллах наградил вас за ваши чистые души, огромные сердца и гостеприимный дом. Фото: vlars.ru *** От чистого сердца в святой день Курбан Байрам прими мои поздравления! Видит Аллах твои добрые намерения и поступки! Поэтому ты здоров, живёшь в достатке и благополучии. Пусть за щедрым столом собираются в твоем доме верные друзья! Счастья и мира твоему дому! Фото: vlars.ru *** С праздником Курбан Байрам! В этот светлый день примите от нас пожелания благополучия, здоровья и мира! Пусть в ваших душах царят радость, свет и надежда! Пусть ваши дети и все родные будут веселы и здоровы, а в семье всегда царят взаимопонимание, преданность и любовь! Желаю, чтобы Аллах услышал ваши сердечные молитвы и исполнил все чистые намерения! Фото: vlars.ru *** Пусть радостный праздник Курбан Байрам принесёт в твой дом счастье, подарит твоему сердцу надежду, озарит твой путь благодатью. От души поздравляю и желаю мира над головой, здоровья и достатка в семье, искренних молитв и добрых дел в жизни! Фото: vlars.ru *** Всех мусульман поздравляю со священным праздником Курбан Байрам! Желаю вам, чтобы всемогущий и милостивый Аллах любил вас так же искренне и всепрощающе! Фото: giffs.ru *** В сегодняшний праздник жертвоприношения желаем вам благословения со стороны Всевышнего. Добра вашей семье, мира и процветания вашему дому! Да будут услышаны Аллахом все ваши молитвы, идущие от чистого сердца! Фото: giffs.ru *** С красивым, богатым и благородным, светлым, как месяц, Курбан Байрамом от всего сердца тебя поздравляю! Искренне хочу пожелать тебе и твоим близким великой щедрости и мудрой милости Аллаха, бесконечного уважения друг к другу, роскошного благополучия! Пусть всегда изобильным будет ваш стол для многочисленных гостей, с добром приходящих в ваш гостеприимный дом! Фото: giffs.ru *** С праздником Курбан Байрам Поздравления шлём Вам! Собирайте в дом гостей – Стол накройте поскорей! Пусть сегодня все друзья Будут щедрыми с утра – Ведь не зря Курбан Байрам Веру, силы дарит нам! Пусть сияют счастьем лица, Солнца свет пускай искрится, Этот праздник пусть святой Мир несёт земле, покой! Что запрещено мусульманину в праздник Курбан-байрам 9 июля 2022 Фото: giffs.ru

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