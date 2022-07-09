Самые красивые открытки с поздравлениями мусульманам на Курбан-байрам 9 июля 2022

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С праздником Курбан Байрам! Пусть Ваша жизнь озарится светом и теплом, а душа наполнится счастьем. Пусть в Вашем доме царят порядок и гармония. Будьте здоровы, крепки духом и благими помыслами, живите счастливо и не знайте бед. Искренне желаю, чтобы у Вас и Ваших близких все было хорошо, любви и счастья Вам в семью!
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Поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников — Курбан-байрам! От всего сердца желаю, чтобы Аллах услышал все ваши молитвы и благословил вас, ваших родных и друзей. Пусть все ваши добрые помыслы и поступки будут по справедливости вознаграждены счастьем, благополучием, крепким здоровьем и долголетием.
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Поздравляю со светлым, долгожданным и добрым праздником — Курбан-байрам! Желаю, чтобы в вашей семье было столько же добра и света, сколько солнце дарит нам своих лучей. Пускай ваши родные никогда не знают беды и горя. Пускай ваша жизнь будет богатой, радостной и благополучной. Желаю, чтобы Аллах наградил вас за ваши чистые души, огромные сердца и гостеприимный дом.
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От чистого сердца в святой день Курбан Байрам прими мои поздравления! Видит Аллах твои добрые намерения и поступки! Поэтому ты здоров, живёшь в достатке и благополучии. Пусть за щедрым столом собираются в твоем доме верные друзья! Счастья и мира твоему дому!
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С праздником Курбан Байрам! В этот светлый день примите от нас пожелания благополучия, здоровья и мира! Пусть в ваших душах царят радость, свет и надежда! Пусть ваши дети и все родные будут веселы и здоровы, а в семье всегда царят взаимопонимание, преданность и любовь! Желаю, чтобы Аллах услышал ваши сердечные молитвы и исполнил все чистые намерения!
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Пусть радостный праздник Курбан Байрам принесёт в твой дом счастье, подарит твоему сердцу надежду, озарит твой путь благодатью. От души поздравляю и желаю мира над головой, здоровья и достатка в семье, искренних молитв и добрых дел в жизни!
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Всех мусульман поздравляю со священным праздником Курбан Байрам! Желаю вам, чтобы всемогущий и милостивый Аллах любил вас так же искренне и всепрощающе!
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В сегодняшний праздник жертвоприношения желаем вам благословения со стороны Всевышнего. Добра вашей семье, мира и процветания вашему дому! Да будут услышаны Аллахом все ваши молитвы, идущие от чистого сердца!
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С красивым, богатым и благородным, светлым, как месяц, Курбан Байрамом от всего сердца тебя поздравляю! Искренне хочу пожелать тебе и твоим близким великой щедрости и мудрой милости Аллаха, бесконечного уважения друг к другу, роскошного благополучия! Пусть всегда изобильным будет ваш стол для многочисленных гостей, с добром приходящих в ваш гостеприимный дом!
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С праздником Курбан Байрам
Поздравления шлём Вам!
Собирайте в дом гостей –
Стол накройте поскорей!
Пусть сегодня все друзья
Будут щедрыми с утра –
Ведь не зря Курбан Байрам
Веру, силы дарит нам!
Пусть сияют счастьем лица,
Солнца свет пускай искрится,
Этот праздник пусть святой
Мир несёт земле, покой!