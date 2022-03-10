Подготовка к параду в честь Дня Победы началась в Новосибирске

Так, военные ЦВО уже занялись подготовкой к параду в честь Великой Отечественной войны. Этим занимается размещенное в Сибири общевойсковое объединение. Сейчас идет подготовка по формированию парадных расчетов, экипажей боевых машин, а также военной техники. Помимо этого, идут тренировки по строевой подготовке.