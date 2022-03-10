Подготовка к параду в честь Дня Победы началась в Новосибирске

Подготовка к параду в честь Дня Победы началась в Новосибирске
Подготовка к параду в честь Дня Победы началась в Новосибирске
Вчера, 06:48КультураФото: pixabay.com
ЦВО формирует парадные расчеты, боевые машины и военную технику.

Подготовка к параду в честь Дня Победы началась в Новосибирске. Такая информация появилась на сайте Центрального военного округа.

Так, военные ЦВО уже занялись подготовкой к параду в честь Великой Отечественной войны. Этим занимается размещенное в Сибири общевойсковое объединение. Сейчас идет подготовка по формированию парадных расчетов, экипажей боевых машин, а также военной техники. Помимо этого, идут тренировки по строевой подготовке.

Известно, что в парадном строю в центре Новосибирска пройдет механизированная колонна из образцов современного вооружения и военной техники. Возглавит колонну знаменитый танк Т-34

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