Подготовка к параду в честь Дня Победы началась в Новосибирске. Такая информация появилась на сайте Центрального военного округа.
Так, военные ЦВО уже занялись подготовкой к параду в честь Великой Отечественной войны. Этим занимается размещенное в Сибири общевойсковое объединение. Сейчас идет подготовка по формированию парадных расчетов, экипажей боевых машин, а также военной техники. Помимо этого, идут тренировки по строевой подготовке.
Известно, что в парадном строю в центре Новосибирска пройдет механизированная колонна из образцов современного вооружения и военной техники. Возглавит колонну знаменитый танк Т-34