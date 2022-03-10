Стало известно когда «Брат» и «Брат-2» покажут в Новосибирске

Первой части «Брата» в этом году исполняется 25 лет. Главную роль Данила Багрова исполнил актер Сергей Бодров. Еще в 1997 году на «Кинотавре» режиссер и актер получили гран-при. После выхода фильма он тут же обрел популярность. Многие любители картины делятся в своих социальных сетях, что с нетерпением ждут повторного выхода фильма.