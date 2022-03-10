Стало известно когда «Брат» и «Брат-2» покажут в Новосибирске

В России кинотеатры возвращаются к показу российских художественных фильмов и Новосибирск – не исключение. Знаменитые картины «Брат» и «Брат-2» сняла компания СТВ. Режиссер фильмов – Алексей Балабанов.
Первой части «Брата» в этом году исполняется 25 лет. Главную роль Данила Багрова исполнил актер Сергей Бодров. Еще в 1997 году на «Кинотавре» режиссер и актер получили гран-при. После выхода фильма он тут же обрел популярность. Многие любители картины делятся в своих социальных сетях, что с нетерпением ждут повторного выхода фильма.
Так, показ фильмов «Брат» и «Брат-2» запустят в Новосибирске и в других российских кинотеатрах с 24 марта. Точную дату выхода сеансов можно узнать позже. Оба фильма покажут в следующих кинотеатрах: КАРО, Киномакс, Москино, Формула Кино, Синема Парк, Кино Окко и Синема Стар.
Напомним, Роберт Паттинсон обещал уйти в порно из-за провала «Бэтмена», при этом прокат в России так и не состоялся. Показ отменили из-за ситуации на Украине.