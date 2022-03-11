Редкую Библию из Украины продают за 175 000 рублей в Новосибирске

Редкую Библию из Украины продают за 175 000 рублей в Новосибирске
Редкую Библию из Украины продают за 175 000 рублей в Новосибирске
Сегодня, 09:15КультураФото: sibikona / инстаграм
Книжный раритет размером 21x27, толщина библии – 8 см.

Старинную библию, которая была издана в 19 веке в Украине, выставил на продажу новосибирский магазин. Редкий экземпляр оценили в 175 тысяч рублей.

По словам сотрудника «Сибикона», подобные экземпляры печатали для определенного круга лиц – состоятельных людей либо священников. Судя по кожаному переплету, она печаталась по заказу. В Сибири оказалась в годы гражданской войны. Специалисты предполагают, что ее владелец уехал из Украины в ходе эвакуации.

Книга находится в хорошем состоянии – нет желтизны на страницах. Ей не пользовались около 60-70 лет, на это указывает наличие патины – пленки. Все это и повлияло на стоимость экземпляра.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы