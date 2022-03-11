Редкую Библию из Украины продают за 175 000 рублей в Новосибирске

Старинную библию, которая была издана в 19 веке в Украине, выставил на продажу новосибирский магазин. Редкий экземпляр оценили в 175 тысяч рублей.
По словам сотрудника «Сибикона», подобные экземпляры печатали для определенного круга лиц – состоятельных людей либо священников. Судя по кожаному переплету, она печаталась по заказу. В Сибири оказалась в годы гражданской войны. Специалисты предполагают, что ее владелец уехал из Украины в ходе эвакуации.
Книга находится в хорошем состоянии – нет желтизны на страницах. Ей не пользовались около 60-70 лет, на это указывает наличие патины – пленки. Все это и повлияло на стоимость экземпляра.