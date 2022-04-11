Главное о Гагарине кратко: когда полетел, сколько был в космосе и название корабля

Те, кто прошел очный тур, отправляются на двухлетний курс общекосмической подготовки (ОКП), после чего им необходимо будет сдать экзамены и получить квалификацию. Тогда есть шанс, что космонавт попадет в экипаж корабля, который полетит в космос. Но может и остаться в запасных, так как российский экипаж МКС сейчас составляет всего два человека, поэтому в полет стараются назначать тех, кто уже был в космосе и имеет опыт.