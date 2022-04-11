Главное о Гагарине кратко: когда полетел, сколько был в космосе и название корабля

12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, тем самым открыв эпоху пилотируемых космических полетов. В честь первого орбитального полета человека вокруг Земли в апреле 1962 года в стране был официально установлен День космонавтики. В 2011 году это день стал еще и Международным днем полета человека в космос.
В СССР первый искусственный спутник Земли был отправлен еще раньше — 4 октября 1957 года, а 19 августа 1960 года совершили полет и вернулись на Землю собаки Белка и Стрелка. Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года.
Первый исторический полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. С советского космодрома «Байконур» взлетел космический корабль «Восток-1» с летчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Его позывной был «Кедр». Его полёт длился 108 минут.
Полёт в околоземном космическом пространстве продлился почти 2 часа. Во всех справочниках указана длительность полёта Юрия Гагарина — 108 минут. То есть первоначально сообщалось, что 108 минут, и этой информацией пользовались целых 50 лет. К 50-летию полёта Гагарина, в 2011 году, данные рассекретили — весь мир узнал, что полёт продолжался 106 минут, как и было указано в полётном задании.
Космический корабль один раз облетел орбиту Земли на средней высоте 315 километров со скоростью 28000 км/ ч, а затем вновь вошел в атмосферу.
Первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Его родители — Алексей Иванович и Анна Тимофеевна Гагарины — потомственные смоленские крестьяне, колхозники.
27 марта 1968 года. Юрий Гагарин погиб в возрасте 34 лет в авиационной катастрофе вместе с 45-летним лётчиком-инструктором Владимиром Серёгиным вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области. Гагарин выполнял тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ.
С космодрома Байконур. Именно с его стартовых площадок человечеству была открыта дорога в космос: в 1957 году отсюда стартовала ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли, а в 1961-м отправился в первый пилотируемый полет Юрий Гагарин.
Юрий Гагарин приземлился на парашюте в районе деревни Смеловка Энгельсского района. Спускаемый аппарат приземлился раньше космонавта и ближе к берегу Волги на 1–2 км. Возвращение произошло со значительным перелетом по сравнению с расчетным: не в Волгоградской, а в Саратовской области.
День космонавтики ежегодно отмечают 12 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в честь первого полета человека в космос был утвержден День космонавтики — праздник ежегодно отмечается и в современной России.
С 2011 года он также называется — Международный день полета человека в космос. 7 апреля 2011 года об этом принята официальная резолюция на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Многие из нас мечтали в детстве стать космонавтами. Для того, чтобы попробовать свои силы, необходимо подать заявку в «Роскосмос». Для первого этапа нет никаких ограничений. На следующем этапе пройдет проверка физической подготовки: упражнения на выносливость, силу, скорость, ловкость. Также состоятся различные собеседования, начиная от эссе и заканчивая проверкой инженерных навыков.
Те, кто прошел очный тур, отправляются на двухлетний курс общекосмической подготовки (ОКП), после чего им необходимо будет сдать экзамены и получить квалификацию. Тогда есть шанс, что космонавт попадет в экипаж корабля, который полетит в космос. Но может и остаться в запасных, так как российский экипаж МКС сейчас составляет всего два человека, поэтому в полет стараются назначать тех, кто уже был в космосе и имеет опыт.
Напомним, также 12 апреля 2022 состоится Всероссийский космический диктант в 10:00 по московскому времени в дистанционном и очном формате. В ежегодной акции может поучаствовать любой желающий, подробнее - читайте в Atas.info.