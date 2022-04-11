Космический диктант 2022: дата, официальный сайт, вопросы и ответы

Всероссийский космический диктант пройдет традиционно 12 апреля в 10:00 по московскому времени в дистанционном и очном формате. В ежегодной акции может поучаствовать любой желающий. Диктант проходит при поддержке Минпросвещения РФ, подробнее – в материале Atas.info.

12 апреля в 10:00 по МСК начнется Всероссийский космический диктант. Центральной площадкой мероприятия станет Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве, с которого также будут вести прямую трансляцию. Помимо этого, диктант пройдет в Московском музее космонавтики, Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке, Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге, в детских центрах «Артек», «Смена» и «Орленок», училищах и университетах Саратова, Томска, Ставрополя и других городов страны. Организаторами акции выступают Госкорпорация «Роскосмос», Аэрокосмическая корпорация «Новый космос», Центр «Космонавтика и авиация» на базе КП «ВДНХ». Фото: космовсеобуч.рф «Всероссийский космический диктант-2022» пройдет на платформе КосмоВсеобуч.рф. Регистрация Чтобы стать участником онлайн формата, необходимо 12 апреля начиная с 9:40 (по МСК) открыть электронную анкету на главной странице сайта КосмоВсеобуч.рф. Участники, которые пройдут тестирование дистанционно, могут посмотреть прямую видеотрансляцию по ссылке в социальной сети: https://vk.com/video-30315369_456243037 Одновременно с началом мероприятия в 10:00 (время московское) в анкете появится возможность заполнять ответы, которые участник сможет выбрать, услышав вопрос из прямой трансляции Вконтакте. По окончании нужно будет нажать кнопку «Отправить». Каждый участник, заполнивший анкету, получит на свою электронную почту памятный именной сертификат. Фото: космовсеобуч.рф Вопросы Диктант включает в себя 30 вопросов. Они охватывают многие сферы отечественной космонавтики: биография ее легендарных представителей, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Следить за вопросами нужно из трансляции. Один из вопросов прозвучит прямо с орбиты Земли — его зададут члены экипажа Международной космической станции. Переходить между вопросами не разрешается. Точные вопросы и ответы заранее получить нельзя . За каждый вопрос будет начислен 1 балл, если участник ответит на него правильно. Максимум можно набрать 30 баллов. Электронные анкеты с заполненными ответами принимаются до 12:00 по московскому времени 12 апреля 2022 года. Итоги 19 апреля будут подведены итоги диктанта и выбраны 50 победителей. Их определение будет производиться по двум критериям: количество правильных ответов и время отправки анкеты. То есть при равенстве баллов преимущество будут иметь те, чьи анкеты получены раньше. 19 апреля будут подведены итоги и выбраны пятьдесят победителей, которых наградят призами и дипломами. После завершения Вы получите в течение 48 часов именной памятный сертификат в виде PDF-файла на указанный адрес электронной почты.

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