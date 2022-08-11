Художник начал рисовать патриотический мурал на Большевистской в Новосибирске

Художник начал рисовать патриотический мурал на Большевистской в Новосибирске
Художник начал рисовать патриотический мурал на Большевистской в Новосибирске
Сегодня, 12:52КультураАлександр КондратьевФото: Правительство НСО
В Новосибирске фасад жилого дома на Большевистской, 48 украсят муралом в честь погибшего во время спецоперации на Украине. Информацию предоставил мэр города Анатолий Локоть во время общения с прессой.

«Мы уже приступили к работе на улице Большевистской – там появится большой мурал с портретом новосибирского военного Ивана Романова, погибшего во время спецоперации на Украине», - сказал Локоть.

Заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева отметила в Telegram-канале областного правительства, что рисование таких муралов очень важно для сохранения памяти новосибирских воинов, которые отдали свою жизнь за мирное небо в ДНР и ЛНР.

Напомним, что мурал – это широкоформатная монументальная живопись, которую рисуют на больших фасадах зданий. Такие изображения могут достигать даже десятки метров.

Как будет выглядеть мурал на Большевистской в Новосибирске в честь погибшего героя спецоперации на Украине.
Фото:Правительство НСО

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