Художник начал рисовать патриотический мурал на Большевистской в Новосибирске

«Мы уже приступили к работе на улице Большевистской – там появится большой мурал с портретом новосибирского военного Ивана Романова, погибшего во время спецоперации на Украине», - сказал Локоть.
Заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева отметила в Telegram-канале областного правительства, что рисование таких муралов очень важно для сохранения памяти новосибирских воинов, которые отдали свою жизнь за мирное небо в ДНР и ЛНР.
Напомним, что мурал – это широкоформатная монументальная живопись, которую рисуют на больших фасадах зданий. Такие изображения могут достигать даже десятки метров.